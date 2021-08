Le président de Blizzard démissionne suite à des allégations

L’ancien président de Blizzard, J. Allen BrackImage : Blizzard

J. Allen Brack, président du studio Warcraft et Overwatch Blizzard Entertainment, quitte son poste moins de deux semaines après qu’une enquête du California Department of Fair Employment and Housing a rendu publiques des allégations explosives de harcèlement et de discrimination au sein de l’entreprise.

Dans un communiqué publié par Blizzard, il a été annoncé que Brack “démissionnerait” et serait remplacé par une équipe de direction composée de Jen Oneal et Mike Ybarra.

À tous les membres de la communauté Blizzard,

Nous souhaitons vous informer d’un important changement de direction chez Blizzard Entertainment.

À partir d’aujourd’hui, J. Allen Brack quittera ses fonctions de leader du studio, et Jen Oneal et Mike Ybarra co-dirigeront Blizzard pour aller de l’avant.

Jen a rejoint Blizzard en janvier en tant que vice-présidente exécutive du développement, où elle a assuré la direction du développement et le soutien aux franchises Diablo et Overwatch. Jen est l’ancienne directrice de Vicarious Visions (qui fait maintenant partie de Blizzard Entertainment).

Après de nombreuses années chez XBOX, Mike a rejoint l’entreprise en 2019 en tant que vice-président exécutif et directeur général de la plate-forme et de la technologie, où il supervise l’évolution de Battle.net et de notre organisation de services de développement.

Jen et Mike ont à eux deux plus de trois décennies d’expérience dans l’industrie du jeu. À l’avenir, ils partageront les responsabilités du développement de jeux et des opérations de l’entreprise.

Les deux dirigeants sont profondément engagés envers tous nos employés ; au travail à venir pour faire en sorte que Blizzard soit le lieu de travail le plus sûr et le plus accueillant possible pour les femmes et les personnes de tout sexe, origine ethnique, orientation sexuelle ou origine ; défendre et renforcer nos valeurs ; et à regagner votre confiance. Avec leurs nombreuses années d’expérience dans l’industrie et leur engagement profond envers l’intégrité et l’inclusivité, Jen et Mike dirigeront Blizzard avec soin, compassion et dévouement à l’excellence. Vous en saurez plus sur Jen et Mike bientôt.