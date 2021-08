Le président de Blizzard, J. Allen Brack, quitte l’entreprise

Image : Blizzard

Avertissement de contenu : Veuillez noter que l’article suivant et les sources qui y sont liées touchent à des sujets tels que la discrimination, le harcèlement et les agressions sexuels et le suicide.

Le 21 juillet, Bloomberg Law a rapporté qu’Activision Blizzard – la société de plusieurs milliards de dollars derrière Diablo, Overwatch et World of Warcraft – a fait l’objet d’une action en justice déposée par le département californien de l’emploi et du logement équitables, concernant la « culture de garçon de la fraternité » de l’entreprise et de nombreux rapports de harcèlement sexuel et de discrimination.

Moins de deux semaines plus tard, le président de Blizzard, J. Allen Brack, qui a été spécifiquement nommé dans le procès, a annoncé qu’il se retirait, avec effet immédiat.

Jen Oneal et Mike Ybarra le remplaceront en tant que co-leaders de Blizzard.

Oneal était auparavant à la tête de Vicarious Visions, qui a été intégré à Blizzard plus tôt cette année; Oneal a été promu vice-président exécutif du développement de Blizzard dans le cadre du déménagement. Ybarra était auparavant vice-président de l’entreprise Xbox Live et Game Pass, et a rejoint Blizzard en 2019 pour devenir vice-président exécutif et directeur général de la plate-forme et de la technologie.

Blizzard a publié une déclaration sur son site Web, qui parlait directement de leurs valeurs pour l’avenir :

« Les deux dirigeants sont profondément engagés envers tous nos employés ; au travail à venir pour s’assurer que Blizzard est le lieu de travail le plus sûr et le plus accueillant possible pour les femmes et les personnes de tout sexe, origine ethnique, orientation sexuelle ou origine ; pour défendre et renforcer nos valeurs ; et à regagner votre confiance.

Avec leurs nombreuses années d’expérience dans l’industrie et leur engagement profond envers l’intégrité et l’inclusivité, Jen et Mike dirigeront Blizzard avec soin, compassion et dévouement à l’excellence. Vous en entendrez plus de Jen et Mike bientôt.”