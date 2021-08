Le président de Blizzard, J. Allen Brack, quitte l’entreprise au milieu d’un procès et de protestations du personnel

Le président de Blizzard, J. Allen Brack, a quitté l’entreprise pour « poursuivre de nouvelles opportunités », selon une annonce de Activision Blizzard.

A la place de Brack, Jen Oneal et Mike Ybarra ont été nommés co-leaders de Blizzard.

Le président et directeur général d’Activision Blizzard, Daniel Alegre, a annoncé la nouvelle aujourd’hui à la suite d’une lettre à tous les employés.

“Je suis heureux d’annoncer qu’à compter d’aujourd’hui, Jen Oneal et Mike Ybarra ont été nommés co-dirigeants de Blizzard”, peut-on lire dans le communiqué d’Alegre. « Jen et Mike partageront la responsabilité du développement et de la responsabilité opérationnelle de l’entreprise.

« Tous deux sont des leaders d’un grand caractère et intègres et sont profondément engagés à faire en sorte que notre lieu de travail soit l’environnement le plus inspiré et le plus accueillant pour l’excellence créative et le respect de nos normes de développement de jeux les plus élevées.

« Avec leurs nombreuses années d’expérience dans l’industrie et leur profond engagement en faveur de l’intégrité et de l’inclusivité, je suis certain que Jen et Mike dirigeront Blizzard avec soin, compassion et dévouement à l’excellence. »

Oneal est un vétéran de l’entreprise depuis 18 ans et l’ancien directeur du studio Vicarious Visions. En tant que vice-présidente exécutive du développement chez Blizzard, elle a assuré la direction du développement et le soutien aux franchises Diablo et Overwatch.

Vétéran de l’industrie depuis 20 ans, Ybarra a passé sept ans en tant que cadre supérieur dans la division Xbox de Microsoft. Plus récemment, il était vice-président exécutif et directeur général de la plate-forme et de la technologie chez Blizzard, supervisant Battle.net et les organisations de services de développement de l’entreprise.

L’annonce se termine par la nouvelle du départ de Brack pour poursuivre de nouvelles opportunités.

Brack était le producteur exécutif de World of Warcraft et a été nommé président de Blizzard en 2018, en remplacement de Mike Morhaime, qui était co-fondateur du studio.

L’annonce d’aujourd’hui fait suite à diverses allégations contre Activision, en particulier Blizzard, concernant le harcèlement sexuel, l’intimidation, la discrimination, les salaires injustes et plus encore dans l’entreprise.

La nouvelle de la situation chez Activision Blizzard a été révélée via une enquête de deux ans menée par l’État de Californie et le procès ultérieur de l’État.

Brack est spécifiquement mentionné dans le procès et est accusé de ne pas avoir pris de mesures correctives efficaces en ce qui concerne les réclamations faites par les employées. Il n’aurait conseillé que verbalement l’ancien directeur créatif principal de WoW de Blizzard, Alex Afrasiabi, après avoir été accusé par des membres du personnel de multiples infractions de harcèlement, permettant ainsi au directeur de poursuivre ses activités comme d’habitude jusqu’à ce qu’il soit discrètement licencié à la mi-2020. .

Morhaime, d’autre part, a été accusé par des employés actuels et anciens de Blizzard de fermer les yeux sur de nombreux problèmes qui sont maintenant mis en lumière. Après s’être prononcé contre le comportement décrit dans le procès via une lettre ouverte déclarant qu’il était désolé s’il avait laissé tomber des employées, il a été mis à l’épreuve par des membres du personnel affirmant que l’ancien cadre savait très bien ce qui se passait au sein de l’entreprise.

De nombreux employés ont également contesté l’e-mail à l’échelle de l’entreprise envoyé par Fran Townsend, qui a été vice-président exécutif des affaires d’entreprise chez Activision Blizzard au cours des cinq derniers mois. L’e-mail de Townsend aux employés était à la fois dédaigneux et défensif, déclarant que le procès présente une «image déformée et fausse» de l’entreprise. Elle a qualifié les allégations de “factuellement incorrectes”, d’anciennes et pleines d'”histoires hors contexte” dont certaines se sont produites “il y a plus d’une décennie”.

Depuis que toutes les allégations sont devenues publiques, Activision a publié deux déclarations publiques concernant le procès et les accusations portées contre lui par les employés actuels et passés. La première était une déclaration à l’échelle de l’entreprise affirmant que l’image que le procès dresse n’est pas le lieu de travail Blizzard d’aujourd’hui.

La deuxième déclaration est venue du président de l’entreprise, Bobby Kotick, qui a reconnu que les premières réponses de l’entreprise aux problèmes étaient « d’un ton sourd » et qu’il avait retenu les services du cabinet d’avocats WilmerHale (le même cabinet qui aidait Amazon à empêcher les travailleurs de se syndiquer) pour examiner immédiatement les politiques de l’entreprise. dans l’espoir de « promouvoir un milieu de travail respectueux et inclusif ». Kotick a poursuivi en déclarant que la société “continuera à enquêter sur chaque réclamation et n’hésitera pas à prendre des mesures décisives”.

Le commentaire public de Kotick est intervenu après que plus de 2 000 employés avaient signé une pétition condamnant la réaction initiale de l’entreprise au procès. Cela est également intervenu avant qu’un débrayage prévu par les employés pour soutenir le procès et pour protester contre la direction actuelle n’ait lieu. Selon les employés, alors qu’ils sont heureux d’avoir « convaincu les dirigeants de changer le ton de leurs communications », la déclaration de Kotick n’a toujours pas répondu aux préoccupations ou aux demandes des personnes impliquées dans le débrayage.

Ce soir, Activision Blizzard présentera ses résultats financiers du deuxième trimestre 2021 aux investisseurs, et vous pouvez garantir que la situation actuelle sera évoquée lors de l’appel.

Étant donné que l’action en justice n’a été déposée que récemment, il faudra peut-être un certain temps avant qu’Activision Blizzard n’ait sa place devant les tribunaux. Jusque-là, nous ne pouvons que spéculer que les choses vont empirer pour l’entreprise avant de s’améliorer.