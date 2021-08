Le président de Blizzard, J. Allen Brack, quitte l’entreprise à la suite du procès en cours pour harcèlement sexuel et discrimination à l’égard des femmes. Cela a été annoncé sur le site Web de Blizzard.

Jen Oneal et Mike Ybarra deviendront les co-leaders de Blizzard à l’avenir. Oneal dirigeait auparavant l’équipe de Vicarious Visions, qui a récemment rejoint Blizzard. Elle était vice-présidente exécutive du développement chez Blizzard depuis janvier.

Quant à Ybarra, il a rejoint Blizzard en 2019 après une longue carrière chez Xbox et a récemment occupé le poste de vice-président exécutif et directeur général de la plate-forme et de la technologie pour Blizzard.

“Jen et Mike ont plus de trois décennies d’expérience dans l’industrie du jeu. À l’avenir, ils partageront les responsabilités du développement de jeux et des opérations de l’entreprise”, a déclaré Blizzard. « Les deux dirigeants sont profondément engagés envers tous nos employés ; au travail à venir pour faire en sorte que Blizzard soit le lieu de travail le plus sûr et le plus accueillant possible pour les femmes et les personnes de tout sexe, origine ethnique, orientation sexuelle ou origine ; pour défendre et renforcer nos valeurs ; et pour regagner votre confiance. Avec leurs nombreuses années d’expérience dans l’industrie et leur profond engagement en faveur de l’intégrité et de l’inclusivité, Jen et Mike dirigeront Blizzard avec soin, compassion et dévouement à l’excellence. Vous entendrez bientôt plus de Jen et Mike. “

Brack a déclaré dans un communiqué: “Je suis convaincu que Jen Oneal et Mike Ybarra fourniront le leadership dont Blizzard a besoin pour réaliser son plein potentiel et accéléreront le rythme du changement. Je prévois qu’ils le feront avec passion et enthousiasme et qu’ils peuvent être confiance pour diriger avec les plus hauts niveaux d’intégrité et d’engagement envers les éléments de notre culture qui rendent Blizzard si spécial.”

Brack quitte Blizzard pour “poursuivre de nouvelles opportunités”, a déclaré la direction d’Activision Blizzard dans son propre communiqué. Activision Blizzard tiendra son prochain appel de résultats plus tard dans la journée, le 3 août, alors revenez régulièrement avec GameSpot pour plus de contexte et d’informations sur cette histoire.

Brack a travaillé chez Electronic Arts de 1994 à 2000 en tant que producteur associé avant de rejoindre Sony Online Entertainment pour devenir le producteur de Star Wars Galaxies jusqu’en 2005. Il a ensuite rejoint Blizzard en 2006 et a occupé divers postes, dont celui de directeur de production sur World of Warcraft. Il est devenu le président général de Blizzard en 2018 après la démission de Mike Morhaime.

Ce changement de direction intervient peu de temps après que le ministère californien de l’Emploi et du Logement équitables a lancé une action en justice contre Activision Blizzard pour des allégations de violation de l’égalité de rémunération, de discrimination sexuelle et de harcèlement sexuel, entre autres. La poursuite mentionne également que certains employés masculins “se livrent à des plaisanteries sexuelles et plaisantent ouvertement sur le viol, entre autres choses”.

Les employés d’Activision Blizzard sont sortis la semaine dernière pour protester contre la réponse de l’entreprise à l’affaire, tandis que des centaines d’employés d’Ubisoft ont écrit une lettre ouverte pour soutenir leurs collègues d’Activision Blizzard.