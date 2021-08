Le président de Blizzard quitte l’entreprise à la suite d’un procès pour harcèlement sexuel

J. Allen Brack, président de Blizzard, quitte son poste alors que l’entreprise fait face à une action en justice pour harcèlement sexuel et discrimination fondée sur le sexe.

Ces dernières semaines, plusieurs employés et ex-membres d’Activision Blizzard se sont exprimés sur le harcèlement sexuel et la discrimination fondée sur le genre au sein de l’entreprise.

Selon le procès du Department of Fair Employment and Housing de Californie, Activision Blizzard a autorisé une culture de «frère fraternel» au sein de l’entreprise. Les employés masculins commentaient régulièrement les apparences de leurs collègues féminines et les tripotaient. La société autoriserait également les « cubes crawls ». Pendant ces périodes, les employés buvaient de « grandes quantités » d’alcool et se comportaient de manière inappropriée envers les femmes au bureau.

Ce harcèlement sexuel constant a même conduit au suicide d’une employée. Elle s’est suicidée lors d’un voyage d’affaires après avoir été victime d’un harcèlement sexuel intense.

Les employés d’Activision Blizzard sont sortis pour dénoncer la culture toxique de l’entreprise.

J. Allen Brack, président de Blizzard, était l’une des personnes nommées dans le procès. Il aurait été au courant de ce comportement au sein de l’entreprise et n’a rien fait pour l’arrêter. Cela inclut le «Cosby Suit» d’Alex Afrasiabi, une pièce nommée d’après le violeur présumé Bill Crosby, où des employés et des superviseurs masculins harcelaient sexuellement des femmes.

« J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment, aurait eu plusieurs conversations avec Afrasiabi au sujet de sa consommation d’alcool et qu’il avait été «trop amical» envers les employées lors d’événements de l’entreprise, mais aurait donné à Afrasiabi une tape sur le poignet (c’est-à-dire des conseils verbaux) en réponse à ces incidents. Par la suite, Afrasiabi continue de faire des avances non désirées envers les employées. Y compris saisir la main d’une employée et l’inviter dans sa chambre d’hôtel et tripoter une autre femme.

Deux semaines après avoir été nommé dans le procès, Brack quitte Activision Blizzard pour “poursuivre de nouvelles opportunités”. Il a rejoint Blizzard en 2006, occupant divers postes au sein de l’entreprise, notamment celui de directeur de production sur World of Warcraft. Enfin, il est devenu président de Blizzard en 2018 après la démission de Mike Morhaime.

Alors que Brack quitte l’entreprise, Jen Oneal et Mike Ybarra co-dirigeront Blizzard pour aller de l’avant. Oneal est vice-président exécutif du développement chez Blizzard et était l’ancien directeur de Vicarious Visions. Ybarra travaillait auparavant chez Xbox et était vice-président exécutif et directeur général de la plate-forme et de la technologie chez Blizzard.

Par la suite, Oneal et Ybarra dirigeront tous les deux Blizzard car l’entreprise doit subir des changements majeurs dans sa gestion et sa culture globale.