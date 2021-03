Le président de Cagliari, indigné par l’expulsion graciée à Cristiano

15/03/2021 à 21:28 CET



Avant le triplé de Cristiano Ronaldo contre Cagliari ce week-end, un jeu après son premier but a été largement protesté par les footballeurs locaux: un coup de pied volant presque criminel qui a laissé une bonne marque sur le visage du gardien italien Alessio Cragno.

L’arbitre a montré le jaune au joueur de la Juventus, mais les images ne laissent aucun doute. Cristiano est allé trop loin pour atteindre le ballon et a cloué les crampons de la chaussure au visage du gardien de but.

« Nous n’avons pas bien joué en première mi-temps, nous avons manqué d’agressivité et de passion. J’espère voir une équipe complètement différente la semaine prochaine contre Spezia. Nous n’avons pas reçu un seul carton jaune, ce qui en dit long sur notre timidité. I Je suis très déçu de la forme dans laquelle mes joueurs ont abordé le jeu, mais surtout Cela me dérange que Ronaldo n’ait pas été expulsé, puisque cet incident aurait pu changer la donne. C’était un jeu dangereux, qui mettait notre gardien de but en danger et aurait donc dû être sanctionné d’un carton rouge. C’est ce que disent les règles« Tommaso Giulini a déclaré à Sky Sport Italia après le match.

Après le jeu, avec ses buts, Cristiano a pu surpasser Pelé en tant que buteur historique de football lors des matchs officiels. Pour le président de Cagliari, malgré cela, il aurait dû quitter le terrain avant l’heure.

C’est l’image de la polémique: