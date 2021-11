Le président de CD Projekt pense que Cyberpunk 2077 restera dans les mémoires comme bon

Adam Kiciński, président-directeur général de CD Projekt Red, pense que Cyberpunk 2077 finira par convaincre les gens.

Dans une interview avec le journal polonais Rzeczpospolita, Kiciński explique que Cyberpunk 2077 était le titre le plus ambitieux de l’histoire de près de trois décennies du studio. Cette ambition a conduit à de nombreuses complications qui étaient évidentes à voir au lancement, mais Cyberpunk 2077 s’est bien vendu malgré sa myriade de problèmes. Video Games Chronicle (VGC) a pu traduire des extraits de l’interview.

« Nous pensons qu’à long terme, Cyberpunk 2077 sera perçu comme un très bon jeu », a déclaré Kiciński via VGC. « Comme nos autres titres, il se vendra pendant des années – d’autant plus que le matériel devient plus puissant au fil du temps et que nous améliorons le jeu. »

Cela peut sembler risible compte tenu du fait que Cyberpunk 2077 était un lancement universellement méprisé, mais étant donné qu’il est en lice pour le meilleur RPG aux Game Awards, Kiciński pourrait être sur quelque chose.

Merci pour la nomination et bonne chance à tous les nominés! https://t.co/NJpQBSSRjR – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 17 novembre 2021

Kiciński poursuit en mentionnant les versions de nouvelle génération sur lesquelles CD Projekt Red travaille pour Cyberpunk 2077, même si celles-ci n’arrivent pas avant 2022.

« La décision de reporter la version de nouvelle génération de Cyberpunk a été difficile, mais nous sommes convaincus que c’était la bonne », poursuit Kiciński via VGC. « D’autant plus qu’il a été clairement recommandé par notre équipe de développement.

Compte tenu de la réception franchement cinglante de la trilogie GTA et de Battlefield 2042, retarder les ports PS5 et Xbox Series X|S de Cyberpunk 2077 était probablement le bon choix.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

