Le président de Coinbase estime que le monde de la crypto comptera un milliard d’utilisateurs dans les années à venir

Lors d’un webinaire du Bloomberg Financial Innovation Summit, la présidente de Coinbase, Emilie Choi, a parlé du scénario à venir pour la cryptographie. Dans le même temps, il a émis des commentaires concernant le cadre réglementaire incertain qui ralentit l’avancement des crypto-monnaies.

De plus, il était optimiste quant au nombre d’utilisateurs qui utiliseront des crypto-monnaies dans les années à venir. Ceci, donnant une estimation de près d’un milliard.

L’influence de la réglementation

S’il considère que l’adoption des crypto-monnaies se poursuivrait à son rythme habituel, il précise qu’un environnement juridique fonctionnel est nécessaire. Le domaine de la crypto pourrait triompher avec un système de régulation qui ouvre les portes des actifs numériques sans autant d’obstacles.

Il a souligné l’incertitude qui existe actuellement concernant les réglementations du gouvernement américain. Le président de Coinbase envisage un paysage plein de retards pour l’avancement des crypto-monnaies.

Elle espère que le gouvernement sera amical avec le monde de la cryptographie, compte tenu de l’intérêt de plus en plus de personnes pour ce secteur. Sur cette base, des réglementations « transparentes et claires » devraient être élaborées.

Il n’a pas fait preuve de rejet du cadre réglementaire, au contraire, il présente une position optimiste.

Il a évoqué l’environnement juridique dans lequel l’entreprise est plongée. « Nous avons plus de 50 régulateurs rien qu’aux États-Unis, nous pouvons naviguer dans ce domaine et nous l’embrassons », a-t-il déclaré.

Des progrès communautaires pour les années à venir

Du point de vue de Choi, le monde de la crypto continuera sa croissance à mesure que de plus en plus d’utilisateurs participeront aux marchés des actifs numériques. Il estime qu’il y a actuellement environ 200 millions de participants dans le monde.

En plus de cela, observez un scénario encourageant, en gardant à l’esprit la possibilité que ce montant atteigne le milliard. Une telle croissance se produirait plus tôt que tard, sur une période d’environ 5 ans, selon le président de Coinbase.

Après une audience de signature avec le House Financial Services Committee, elle était en phase avec les législateurs. Ceci, alors que certains d’entre eux seraient prêts à en savoir plus sur les crypto-monnaies.

Cependant, le scénario incertain reste en vigueur, car le cadre réglementaire tant attendu n’est pas encore arrivé. Face à cette situation, le président de Coinbase a souligné que bien que l’entreprise continue d’opérer aux États-Unis, elle ferait son chemin ailleurs.

