Le président de CoinField sur son nouveau jeton, ses plans de croissance et sa concurrence

Alex Lightman, PDG et président de CoinField, un L’échange européen de crypto-monnaie opérant dans 193 pays, affirme que les jetons d’échange surpasseront les autres actifs cryptographiques alors que la société se prépare à lancer sa propre pièce quelque peu inhabituelle.

Selon Lightman, ce jeton utilitaire vise à aider à résoudre le problème de l’inflation alimentaire dans les pays en développement.

« La pièce CoinField [CFC] vous donne un accès réduit aux taux de trading sur CoinField et Nwassa [una plataforma digital enfocada en la agroindustria] et 10 millions de clients ou clients de téléphonie mobile de Tingo [una compañía de tecnología agrícola y de tecnología enfocada en África ] « Lightman a déclaré à Cryptonews.com sur le Conférence Blockchain Economy Expo 2021 à Dubaï la semaine dernière.

Selon lui, « cette pièce est la première tentative de la communauté crypto pour résoudre ce problème de manière durable ».

De plus, l’homme d’affaires a mentionné que les détenteurs de pièces CFC pourraient échanger leurs jetons contre des repas : « Ce que je veux, c’est quelque chose qui soit une pièce CoinField contre de la nourriture. »

En parlant du marché des crypto-monnaies, Lightman a déclaré qu’il pensait que les échanges allaient surpasser le reste du marché des crypto-monnaies en raison de leurs « boucles de rétroaction ».

« Dans l’ensemble, oui, le bitcoin va surpasser le dollar américain qui s’effondre, mais les échanges en tant que catégorie dépasseront les crypto-monnaies en tant que catégorie, et le bitcoin seul, c’est ce que je pense », a-t-il déclaré.

Regardez l’intégralité de l’interview et découvrez les plans de croissance de CoinField, les tendances en matière de cryptographie, la façon dont l’entreprise rivalisera avec les leaders de l’industrie, et plus encore.

L’interview vous est présentée par Matt Mezaab et Eimantas Žemaitis.

La transcription de l’entretien :

Comment s’est passée cette année pour CoinField jusqu’à présent ?

C’est bien. Tout d’abord, c’est une excellente année pour moi car mes collègues et moi avons acheté l’échange cette année. Les fondateurs d’origine ont créé une monnaie d’échange, appelée SOLO ou Sologenic, et ils l’ont si bien fait qu’ils ont dit « nous voulons juste nous concentrer uniquement sur notre crypto-monnaie », alors ils ont dit à un de mes collègues « voudriez-vous acheter l’échange ? ? ‘et il a dit ‘oui’ et m’a demandé de l’exécuter. J’ai mis l’argent d’origine pour commencer, puis beaucoup d’autres personnes ont dit « hé, pouvons-nous nous rejoindre, pouvons-nous nous rejoindre ? » et cela a été l’une des expériences les plus incroyables de ma vie, la façon dont cela se déroule.

Quels sont vos plans d’expansion stratégique pour 2022 et au-delà ?

Premièrement, il s’agit d’avoir une pièce CoinField, que nous appelons également Field, qui est une monnaie reconnue pour avoir pris des mesures concrètes vers l’utilisation de la cryptographie pour résoudre ce que je crois être le problème numéro un pour la stabilité des pays du monde. : alimentation et hyperinflation des prix alimentaires. Je pense donc que cette pièce est la première tentative de la communauté crypto pour résoudre ce problème de manière durable.

La pièce CoinField est en prévente en ce moment – quelle est la stratégie avec ce jeton ?

En ce moment nous sommes ici à la foire, nous avons commencé hier et nous prenons des indications d’intérêt, et puis dès que les avocats l’approuvent, nous recevons notre lettre d’opinion et tout, nous publions le livre blanc et c’est un jeton utilitaire. qui est basé sur ERC-20, son Ethereum. Cependant, après l’avoir distribué, nous le remplacerons par une autre pièce car nous avons beaucoup d’intérêt de la part de diverses personnes qui nous disent « oh pourquoi ne le faites-vous pas sur notre plateforme et les autres ? » Et fondamentalement, je veux voir quelles sont toutes les offres de collaboration avec les gens parce que nous sommes très uniques, en ce moment beaucoup parce que certaines des grandes entreprises qui appliquent les normes ESG veulent résoudre des problèmes sociaux.

Nous sommes le meilleur jeu pur à cela. Ensuite, il y a CoinField, et CoinField va faire partie d’une société cotée en bourse appelée Tingo Inc, et Tingo opère dans dix-huit pays africains : Tingo est la plus grande entreprise agro-fintech en Afrique, et ils ont la plus grande technologie agricole. plateforme de trading, elle s’appelle Nwassa et Nwassa fait plus de 3 milliards dans l’année, c’est une entreprise publique, donc ce sont des remplisseurs FCC, vous savez, tout est du domaine public, il n’y a rien de spécial dans cette information, juste je fais des recherches il hors de la doc.

Mais avec CoinField, nous avons environ 17 milliards, peut-être plus de transactions, et nous en avons 3 milliards sur la plateforme Nwassa. Les deux chiffres devraient être en hausse pour l’année prochaine car nous investissons de l’argent et donc CoinField coin vous donnera un accès réduit aux taux de négociation sur CoinField et Nwassa et 10 millions de clients ou clients de téléphonie mobile Tingo. Donc, fondamentalement, c’est la première fois que quelqu’un a une devise qui peut fonctionner avec un échange crypto dans 186 pays pour tous les besoins de téléphonie mobile de quelqu’un et pour tous les besoins de la plateforme de trading ; c’est une offre unique.

Comment vont-ils rivaliser avec les grands et les grands, les autres grands échanges centralisés ?

Bien sûr, l’une des choses est que beaucoup de choses se passent en tête-à-tête, mais il y a une grande différence et je ne pense pas que les gens de la crypto s’en rendent compte parce que vous pensez que « la réglementation est mauvaise » et non réglementée signifie « nous sommes libre’. En fait, FTX est une bourse non réglementée, Binance est une bourse non réglementée, vous avez des entreprises qui sont de grandes bourses, et je ne pense pas que les clients réalisent à quel point leurs fonds sont combinés avec les fonds de la bourse. Donc, les échanges disent: « Vous savez, quelqu’un a laissé sa crypto ici, je pense que je vais céder un peu à la ferme, je pense que je vais gagner mes revenus », puis quelqu’un est piraté comme Liquid était piraté au Japon, et tout d’un coup, c’est comme « oh donc il y avait un mélange de fonds », puis l’échange baisse.

Donc n’importe qui peut essayer n’importe quoi pendant un certain temps, mais finalement l’idée de réguler les échanges c’est qu’il n’y a pas de problème pour les clients. Nous sommes donc une bourse réglementée, nous avons des gens qui doivent répondre aux régulateurs et nous devons expliquer tout ce que nous faisons, nous devons en rendre compte, alors Grant Thorton a mené un audit où ils ont réussi et a dit : « Est-ce conforme ? tous les règlements de l’Union européenne ?’ Et ils ont dit : ‘oui’. Et nous avons également des auditeurs à Tingo qui examinent nos détails financiers et disent « Est-ce que ces chiffres sont là ? » Il y a donc cette qualité que vous obtenez d’une entreprise publique qui est, et de quelqu’un qui est une bourse réglementée, et c’est ce que nous avons. Je pense qu’il y a des gens qui veulent juste cette sécurité supplémentaire, et c’est ainsi que nous serons compétitifs.

L’autre façon de rivaliser est que nous nous soucions vraiment des gens – nous nous soucions de savoir s’ils ont assez à manger, et nous nous soucions de savoir si nous sommes intelligents avec les crypto-monnaies, nous devrions pouvoir les utiliser pour résoudre des problèmes du monde réel. Comme l’hyperinflation alimentaire, Michael Saylor a une façon de faire, je lui ai parlé hier, j’ai eu la dernière question et j’ai ma façon de faire. Et les gens demandent à Elon Musk ou se tournent vers Elon Musk pour des nouvelles sur la cryptographie, comme « oh Elon Musk, dites-nous dans quoi devrions-nous investir » et son conseil est « oh, Dogecoin ». Comment Dogecoin aide-t-il à l’hyperinflation alimentaire ? Je veux dire, c’est tellement drôle pour moi, et tellement bizarre qu’une main de dogecoin dise, et d’un autre côté, elle dit » Je me demande comment résoudre le problème de la nourriture « , d’accord, le truc de la nourriture et tout, » Je devrais donner des trucs » et puis vous ne réalisez pas que vous pouvez utiliser la crypto et votre réputation pour nourrir les gens. Et c’est ce que nous faisons, donc ce que je veux, c’est quelque chose qui soit une pièce CoinField pour la nourriture. Maintenant, au début, nous allons devoir commencer à nous préparer à manger. Ainsi, sur notre site Web CoinField.com, vous pouvez obtenir un repas pour la pièce CoinField.

Et ce ne sera pas un bon repas, ce ne sera pas un bon repas, mais disons que la pièce suit ce qu’elle a fait UNIQUEMENT, vous savez, c’est l’autre pièce de notre échange, et elle augmente 10 fois, eh bien, c’est donc un repas. Mieux, c’est un repas décent, même selon les normes occidentales. Et si ça montait plus à partir de là ? Je veux dire, la bonne chose serait d’avoir des photos chaque semaine, comme, voici la nourriture que vous pouvez obtenir pour une pièce CoinField, et en ce moment, c’est une pomme et une banane.

Et puis la semaine suivante, c’est comme trois bananes et un sandwich, et puis tout d’un coup, vous avez un groupe de personnes qui organise un festin viking de style médiéval ou quelque chose du genre. Je pense que ce serait génial, et je pense que ce serait un moyen pour les gens de se passionner pour les crypto-monnaies et de dire « oh ». Donc, je vois que ce n’est pas juste quelque chose pour rendre beaucoup de gens riches, comme cette chanson de Remy ‘Je vais être un milliardaire en bitcoins’, vous savez, et tout ça où c’est amusant et cool, mais comme ‘oh attendez, vous résolvez des problèmes du monde réel ; c’est ce que je veux, c’est ce que veut CoinField, c’est ce que veut Tingo.

Quelle est la plus grande tendance crypto ancienne/nouvelle que vous voyez en 2022 ?

Bien sûr, eh bien, la plus grande tendance et celle dont j’ai parlé aujourd’hui est que l’échange de pièces, de pièces Binance, de pièces KuCoin, de pièces d’ailleurs, surpasse les crypto-monnaies dans leur ensemble. Alors les gens regardent, c’est du genre « oh, quelles devises vont surperformer ? » et ce qu’il bat est la loi de Metcalfe : chaque n nombre d’utilisateurs augmente l’utilité du réseau de n au carré. Et donc j’ai des diagrammes sur notre stand, vous savez, qui montrent que vous avez essentiellement ces boucles de rétroaction positives : plus d’utilisateurs fournissent plus de données, ce qui fournit un meilleur algorithme qui fournit de meilleures applications, et puis vous avez ces boucles de rétroaction positives pour attirer plus et plus de gens. valeur.

Et ça détruit totalement les retours sur les choses. Donc Michael Saylor dit ‘oui, vous devez tout mettre en bitcoin, vous devez tout mettre en bitcoin, c’est possédé, c’est un atout et pourtant il n’a pas ces boucles de rétroaction que d’autres choses peuvent avoir’ . Donc, en général, oui, le bitcoin surpassera le dollar américain qui s’est effondré, mais l’échange de devises en tant que catégorie dépassera les crypto-monnaies en tant que catégorie, et le bitcoin lui-même, c’est ma conviction.

Bitcoin : une prise à chaud ou une prévision de prix ? Bitcoin le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023 ?

Eh bien, je dirais… Je ne fais pas normalement ces prédictions – j’ai deux millions de mots sur l’avenir sans erreurs dans mes livres parce que je ne fais pas de prédictions de prix, mais bien sûr depuis que vous l’avez demandé. Ce que j’obtiens pour le 1er janvier 2022 est de l’ordre de 80 000 USD, puis pour 2023 236 000 ; ce sont mes chiffres.

