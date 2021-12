Le président de Ferrovial, Rafael del Pino, est élu entrepreneur new-yorkais de l’année

14/12/2021 à 06:44 CET

.

Le président de Ferrovial, Rafael del Pino, a été élu aujourd’hui « homme d’affaires de l’année » par la Chambre de commerce Espagne-États-Unis, lors du gala annuel que cette institution célèbre chaque décembre à New York.

Au gala, tenu dans un club exclusif de New York en présence d’environ 300 personnes, en présence de la gouverneure de l’État de New York Kathy Hochul, favorite pour être réélue l’année prochaine à son poste, et ils ont envoyé deux discours enregistrés la vice-présidente économique du gouvernement espagnol, Nadia Calviño, et la ministre des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain, Raquel Sánchez.

Alors que Hochul a souligné les opportunités offertes par New York pour les investissements étrangers, Calviño et Sánchez ont salué le niveau des entreprises espagnoles dans leur processus d’internationalisation et la qualité de ceux qui ont été installés aux États-Unis.

Ferrovial, récompensé ce soir, a 6 000 employés aux États-Unis et réalise 33 % de ses ventes mondiales dans ce pays; En quinze ans de présence dans le pays, elle a investi près de 20 000 millions de dollars dans des projets d’infrastructure.

L’activité de Ferrovial est visible surtout sur le réseau routier: elle a construit la I66 dans l’état de Virginie, la I77 en Caroline du Nord ou la Managed Lanes au Texas, entre autres, mais elle est aussi présente dans le travaux publics et aéroports.

La société exerce ses activités aux États-Unis par l’intermédiaire de filiales ou d’associés tels que Aéroports de Cintra, Ferrovial Construcción, Webber et Ferrovial, avec laquelle elle opère dans des projets d’environ 11 milliards de dollars d’investissements gérés.

Le prix de la chambre de commerce a été décerné à Rafael del Pino « pour sa longue carrière professionnelle, son fort engagement sur le marché américain, sa contribution à une entreprise plus internationalisée et sa contribution à la consolidation de son entreprise comme l’une des sociétés d’infrastructure les plus importantes au monde ».