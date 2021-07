Le président de Georgia House demande une enquête sur les irrégularités électorales du comté de Fulton ⋆ .

Le président de la Chambre géorgienne, David Ralston, demande une enquête pour “déterminer si des irrégularités ou des fraudes intentionnelles se sont produites” dans la plus grande métropole de l’État en novembre dernier, affirmant que les récentes révélations sur les problèmes de dépouillement des votes dans le comté de Fulton méritent une enquête indépendante.

Ralston a envoyé une lettre à la fin de la semaine dernière aux responsables électoraux du comté de Fulton demandant que le Georgia Bureau of Investigation soit autorisé à mener l’enquête.

La demande intervient après que Just the News a rapporté le mois dernier qu’un observateur indépendant du secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger a noté deux douzaines de pages d’irrégularités dans le centre de dépouillement des votes d’Atlanta le 3 novembre dernier, notamment violations de la vie privée des électeurs.

Raffensperger a déclaré à Just the News qu’il pensait que les problèmes dans le comté de Fulton étaient si étendus que l’État devrait prendre en charge l’organisation des élections dans la région d’Atlanta.

Par ailleurs, un groupe de surveillance appelé VoterGA, qui a obtenu l’accès des tribunaux aux données des bulletins de vote par correspondance, a déclaré la semaine dernière que son examen avait révélé que l’audit du décompte des mains du comté de Fulton lors des élections de novembre était truffé d'”erreurs massives et de fraudes prouvables”.

Ralston a déclaré que les récents rapports de problèmes nécessitent un “examen et une explication approfondis”.

« Compte tenu de la gravité de cette situation et des répercussions possibles pour notre État et notre nation, il est temps que nous ayons une enquête indépendante – une fois pour toutes – sur la manière dont le comté de Fulton a mené, compté et audité l’élection présidentielle de novembre 2020 », écrit-il dans sa lettre. «À cette fin, je recommande instamment que votre bureau demande au Georgia Bureau of Investigation de mener sa propre enquête médico-légale indépendante sur l’élection présidentielle de novembre 2020 dans le comté de Fulton.

« Le GBI suivra les preuves partout où elles peuvent conduire pour déterminer si des irrégularités ou des fraudes intentionnelles se sont produites. Les professionnels du GBI disposent de l’expertise et des ressources nécessaires pour effectuer une telle enquête. De plus, en tant qu’agents assermentés des forces de l’ordre, ils ont la confiance du public pour s’assurer que la loi est respectée. »

Vous pouvez lire la lettre complète ici.

Vernon Jones, un ancien démocrate de Géorgie et partisan de Trump actuellement candidat à l’investiture du GOP au poste de gouverneur de Géorgie, a déclaré dimanche que la demande de Ralston était la bienvenue mais qu’elle est arrivée trop tard et ne va pas assez loin. Jones a demandé un audit à l’échelle de l’État des résultats des élections de novembre.

“Je suis heureux de voir que le président de la Chambre des représentants de Géorgie, David Ralston, et d’autres demandent enfin une enquête du GBI sur la fraude découverte dans le comté de Fulton”, a déclaré Jones. “Mais, comme je crie sur les toits depuis des mois, nous avons besoin d’un audit médico-légal dans les 159 comtés de Géorgie.”