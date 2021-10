Le président de Jordan Brand, Larry Miller, révèle qu’il a tué un homme et l’a gardé secret pendant des décennies

Larry Miller, qui dirige la marque Jordan chez Nike, a révélé qu’il avait tué un homme à l’adolescence et l’avait gardé secret pendant des décennies. Lorsque Miller avait 16 ans, il a abattu un homme de 18 ans à Philadelphie Ouest en septembre 1965, et il a purgé une peine de prison pour le crime. Miller, maintenant âgé de 72 ans, a raconté les détails de son crime dans son prochain livre Jump: My Secret Journey from the Streets to the Boardroom et dans une nouvelle interview avec Sports Illustrated.

Miller a déclaré qu’il avait gardé l’histoire secrète de son ami proche Michael Jordan, du fondateur de Nike Phil Knight et d’autres dirigeants de la NBA. L’ancien président des Portland Trail Blazers a déclaré que son crime était insensé et qu’il ne connaissait pas la victime, Edward White. Il espérait qu’en se manifestant maintenant, il pourrait inspirer les jeunes à risque et les personnes incarcérées à éviter la violence.

« Je veux dire, il n’y avait aucune raison valable pour que cela se produise », a déclaré Miller à SI à propos de son crime. « Et c’est la chose avec laquelle je lutte vraiment et c’est … vous savez, c’est la chose à laquelle je pense tous les jours. C’est comme si j’avais fait ça, et pour quelqu’un qui … ce n’était pas une raison de le faire. Et c’est la partie qui me dérange vraiment. »

Miller voulait que les détails du crime soient divulgués selon ses propres termes, plutôt que par des fuites de copies de son livre. Le livre a été écrit avec sa fille aînée, Lalia Lacy, et sera publié par l’éditeur William Morrow de HarperCollins en 2022. « Ce fut une décision vraiment difficile pour moi… parce que, pendant 40 ans, j’ai fui ça. J’ai essayé pour cacher cela et espérer que les gens ne l’ont pas découvert », a déclaré Miller.

En gardant secret son temps en prison, Miller a déclaré qu’il pourrait gravir les échelons de l’entreprise. Après avoir obtenu un diplôme de l’Université Temple et un MBA de l’Université La Salle, il a été cadre supérieur pour Jantzen, Kraft Foods et Campbell Soup Company. Il a rejoint Nike en 1997 et est devenu président de Jordan Brand en 1999. Il a quitté Nike en 2007 pour rejoindre les Trail Blazers en tant que président, mais est parti pour rejoindre Nike en tant que président de Jordan Brand en 2012. Le secret a cependant eu un impact mental et physique. Cela provoquait des cauchemars récurrents et des migraines suffisamment graves pour nécessiter des visites aux urgences. Cela « m’a fait monter l’oreille à l’intérieur », a déclaré Miller.

La publication du secret dans SI ne choquera pas les plus proches de Miller. Il a récemment commencé à partager son expérience avec Jordan, Knight, le commissaire de la NBA Adam Silver, d’autres dirigeants de Nike et son proche mentor, l’entraîneur George Raveling. « J’ai été époustouflé par la réponse positive », a déclaré Miller, ajoutant qu’il s’agissait d’un « exercice de libération ».

Ailleurs dans l’interview, Miller a déclaré qu’il reviendrait « absolument » en arrière et annulerait son crime. Les souvenirs de l’expérience lui sont revenus récemment lorsqu’il a entendu une publicité avec le slogan : « Chaque personne est irremplaçable ». « Je pense que comprendre cela vous fait juste apprécier la vie », a-t-il déclaré à SI. « Et c’était l’une des différences pour moi dans la rue, et je pense pour beaucoup de gens dans la rue: il n’y a pas de valeur accordée aux autres vies et à votre propre vie. Nous étions en mission pour nous tuer, et c’est Heureusement que nous ne l’avons pas fait. Cela me rend de plus en plus désolé pour ce que j’ai fait. »