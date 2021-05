Le président de Koei Tecmo veut faire des jeux Star Wars et Mario Musou ⋆ 10z viral

Dans une interview avec TheGamer publiée cette semaine, le président de Koei Tecmo Games, Hisashi Koinuma, a nommé le Super mario et Guerres des étoiles franchises pour sa liste de jeux de rêve Musou dans le futur.

Pour ceux qui ne sont pas connus, Musou est le nom du genre pour les jeux qui jouent comme Guerriers de la dynastie. Ils comportent généralement des milliers de soldats ennemis qui tombent d’un seul coup d’épée et quelques adversaires plus durs tentant de prendre le contrôle de zones sur un champ de bataille.

Koei Tecmo fait la grande majorité des entrées dans le genre à travers plusieurs franchises originales et spin-offs différents comprenant tout de Gundam à LA légende de Zelda. Cependant, même s’il existe une relation préexistante avec Nintendo sur plusieurs projets différents, Koinuma déclare que l’opportunité de travailler avec le plombier le plus célèbre du jeu n’a pas été sur la table.

Guerres des étoiles pourrait être le plus facile pour Koei Tecmo pour le moment. Disney semble désireux de travailler avec plusieurs éditeurs à la suite d’une longue relation exclusive avec Electronic Arts. Avec des jeux provenant d’Ubisoft, d’EA et de petits studios dans les années à venir, l’équipe de Lucasfilm pourrait être réceptive à une prise en charge intense du combat au sabre laser.

Hisashi Koinuma a beaucoup développé dans l’interview complète, y compris des détails sur le prochain jeu Musou de l’éditeur, Guerriers samouraï 5. Ce jeu arrivera bientôt dans les magasins sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, mais ceux qui recherchent un nouveau champ de bataille à conquérir en ce moment pourraient consulter le récemment publié Persona 5: Grévistes et Hyrule Warriors: Age of Calamity, parmi beaucoup d’autres.