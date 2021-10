Actualités Bitcoin

Le président de la banque centrale d’El Salvador ne voit que des « risques à la hausse » avec Bitcoin et s’attend à ce que la volatilité aide l’économie à se développer

20 octobre 2021

Volaris, une compagnie aérienne à bas prix, commencera à accepter Bitcoin au Salvador pour devenir le premier transporteur au monde à prendre en charge les crypto-monnaies, a déclaré le président salvadorien Nayib Bukele lors d’un événement et sur Twitter.

« Cela nous permet d’augmenter l’offre de vols pour les Salvadoriens, en plus d’être la première compagnie aérienne au monde à accepter le bitcoin et bien sûr le portefeuille Chivo. »

Volaris a également déclaré dans un communiqué qu’il s’efforçait de donner aux clients de ce pays d’Amérique centrale la possibilité de payer avec la crypto-monnaie pour les services à l’aéroport. Auparavant, d’autres transporteurs comme la compagnie mexicaine TAR Airlines avaient annoncé en 2015 qu’ils accepteraient le bitcoin.

L’autorité de l’aviation civile d’El Salvador a accordé à Volaris l’autorisation de la filiale locale en août pour opérer dans le pays.

Dans une autre nouvelle, le président de la banque centrale du pays a déclaré que l’adoption de Bitcoin comme monnaie légale ne serait pas un obstacle pour que le gouvernement parvienne à un accord de prêt de 1,3 milliard de dollars avec le Fonds monétaire international (FMI).

La crypto-monnaie prouvera son utilisation en tant que système de paiement légitime et perdra sa réputation d’actif spéculatif, a déclaré Douglas Rodriguez. Il s’attend en fait à ce que la volatilité du Bitcoin aide à développer leur économie de plus de 9% des prévisions bancaires pour cette année. Aujourd’hui, Bitcoin a atteint un nouveau record absolu au-dessus de 67 000 $.

« Nous ne voyons aucun risque. Peut-être, des risques à la hausse », a déclaré Rodriguez dans une interview virtuelle. Bitcoin va « devenir un système de paiement, un système d’inclusion financière », a-t-il ajouté.

Rodriguez a en outre déclaré qu’ils avaient insisté sur ce point auprès du FMI lors de leurs pourparlers en vue d’une éventuelle extension de la facilité de financement. L’organisme mondial devrait publier son examen des finances et de l’économie d’El Salvador le mois prochain.

« Nous l’avons expliqué ouvertement au FMI, pour nous, Chivo et le bitcoin ne sont qu’un moyen de paiement. »

L’adoption de la cryptographie n’est qu’un moyen pour les Salvadoriens d’accéder à davantage de méthodes de paiement dans un pays où plus des trois quarts des citoyens ne sont pas bancarisés, a déclaré Rodriguez, ajoutant que c’est un moyen pour ceux que le secteur financier juge à haut risque.

