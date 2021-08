Le président de la Banque centrale du Brésil a une réunion avec Brian Brooks et Jeremy Allaire ⋆ Crypto new media

in

Le président de la Banque centrale du Brésil prend clairement au sérieux les crypto-monnaies, et il semble que le pays s’intéresse de plus en plus à l’exploration de solutions de blockchain pour augmenter l’efficacité de son système financier.

Selon le calendrier officiel des autorités de la Banque centrale, Roberto Campos Neto, le chef de la Banque centrale, a tenu une visioconférence avec Brian Brooks et Jeremy Allaire le 16 août à 11 heures.

Ordre du jour du président de la Banque centrale du Brésil. Image : Banque centrale du Brésil

Y ont également participé les co-fondateurs de Valor Capital Group LLC, une société de capital-risque qui a massivement investi dans le développement de plusieurs startups brésiliennes.

Le Brésil veut gagner la course à la crypto

La Banque centrale n’a pas divulgué plus de détails. L’ordre du jour indique explicitement que la réunion était fermée à la presse, rendant son contenu confidentiel. La seule chose qui a été mentionnée, c’est qu’ils ont discuté de questions institutionnelles.

Le Brésil est le pays le plus avancé d’Amérique du Sud en termes d’ETF de crypto-monnaie. Il détient actuellement 2 ETF Bitcoin, un ETF Ethereum et un autre ETF qui suit un panier de crypto-monnaies. En outre, le pays expérimente les technologies blockchain dans le cadre d’un bac à sable réglementaire qui a débuté en 2020.

Plus tôt cette année, le Brésil a développé le système PIX, une nouvelle infrastructure de paiement interbancaire, qui prend en charge les transactions gratuites 24h/24 et 7j/7 entre différentes institutions bancaires. Après son lancement, le président de la Banque centrale du Brésil a déclaré que l’émission d’une CBDC pourrait être la prochaine étape logique sur la voie du Brésil vers une évolution de son système bancaire.

De quoi parlaient-ils ?

Compte tenu de ce qui précède, il est possible de faire certaines hypothèses sur ce qui a été discuté lors de la réunion. Il est possible qu’une preuve de concept de cette CBDC théorique ait été en discussion.

Circle est la société leader derrière USDC, un stablecoin adossé au dollar qui jouit d’une excellente réputation aux États-Unis, principalement parce qu’il est soutenu par Coinbase.

D’autre part, Brian Brooks vient de la direction de la branche nord-américaine de Binance et de la direction de l’équipe juridique de Coinbase et du bureau américain du contrôleur de la monnaie. Ses opinions pourraient être d’une grande utilité pour clarifier certains concepts juridiques et scénarios internationaux associés à l’émission d’une CBDC. Cependant, compte tenu de sa récente démission, il est probable que la visioconférence impliquait un tiers agissant en son nom, étant donné qu’il a peut-être été invité en raison de son poste de PDG de Binance.US.

Ce tiers pourrait être Joshua Sroge, le directeur financier de Binance.US depuis janvier 2020, qui a récemment été nommé nouveau PDG par intérim de l’entreprise.

Il est également probable que certains points concernant l’état actuel de l’écosystème des crypto-monnaies dans le pays aient été discutés, compte tenu des investisseurs impliqués.

Cependant, il est encore trop tôt pour spéculer. Le président de la Banque centrale n’a publié aucune déclaration, il est donc possible qu’il s’agissait d’une réunion exploratoire avant de nouvelles approches, ce qui est répandu dans l’administration brésilienne.

