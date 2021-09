Stablecoins

Le président de la BCE déclare que les crypto-monnaies sont des actifs hautement spéculatifs qui revendiquent leur renommée en tant que monnaie

16 septembre 2021

Christine Lagarde a déclaré: “nous devons être prêts” pour la CBDC, qui sera disponible côte à côte avec les monnaies papier tout en appelant à la réglementation des pièces stables.

« Les cryptos ne sont pas des monnaies. Point final », a déclaré Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE).

Dans une interview avec Bloomberg cette semaine, lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que les crypto-monnaies étaient un plus pour l’économie mondiale ou s’il était trop tôt pour le dire, Lagarde a fustigé les cryptos, affirmant que même s’ils peuvent l’être, les crypto-monnaies ne sont pas des devises.

“Les cryptos sont des actifs hautement spéculatifs qui revendiquent leur renommée en tant que monnaie.”

Elle a ensuite évoqué la nécessité de faire la distinction entre les cryptos qui sont hautement spéculatives, voire parfois suspectes, et qui ont une forte intensité en termes de consommation d’énergie.

Lagarde a également parlé des pièces stables lors de l’interview, qui, selon elle, “commencent à proliférer”. La capitalisation boursière totale des pièces stables a maintenant dépassé 124 milliards de dollars, avec USDT, USDC et BUSD en tête du marché avec leurs parts de marché respectives à 58,5%, 23,65% et 10,27%. Stablecoins, dit-elle,

« doit être réglementé lorsqu’il doit y avoir une surveillance qui correspond à l’activité qu’ils mènent réellement, quelle que soit la façon dont ils se nomment. »

Lagarde a également noté que certaines grandes technologies essayaient également de promouvoir les pièces stables et de pousser le long du chemin, qui, selon elle, sont “un animal différent”.

Le géant de la technologie Facebook a annoncé pour la première fois son stablecoin Diem en 2019 avec un plan devant être soutenu par un large éventail de devises fiduciaires et de dette publique et a immédiatement fait l’objet d’un examen réglementaire. Le mois dernier, David Marcus a déclaré qu’ils cherchaient les autorisations réglementaires nécessaires et avaient déjà obtenu des approbations pour son portefeuille numérique Novi dans presque tous les États des États-Unis.

Les banques centrales sont également « incitées » par la demande des clients de produire de la monnaie fiduciaire numérique, « quelque chose qui rendra la banque centrale et les devises des banques centrales adaptées au siècle dans lequel nous vivons », a-t-elle déclaré.

C’est pourquoi chaque banque centrale, y compris la BCE et la Réserve fédérale, se penche sur la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) afin qu’au lieu d’avoir des billets et de l’argent liquide, « nous puissions avoir exactement la même chose. Mais sous une forme numérique.

« Donc, nous travaillons tous là-dessus et nous sommes certainement toujours désireux de mettre la question de la CBDC à notre ordre du jour, car je pense que nous devons nous y préparer. »

Lors de leur lancement, ils seront disponibles côte à côte avec les monnaies papier,

« parce que nous voulons que les clients aient leur préférence. S’ils veulent toujours garder ces billets et ces espèces, très bien. Et il devrait continuer à être disponible sur le long terme.

