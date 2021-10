Juridique & Réglementaire

Le président de la CFTC appelle à « étendre » l’autorité de l’Agence car « près de 60 % » de la crypto sont des produits de base

28 octobre 2021

Rostin Behnam, le candidat à la tête de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), souhaite que l’agence ait une plus grande autorité sur le marché de la cryptographie et soit le « principal flic sur le rythme ».

La CFTC supervise actuellement les produits dérivés, mais le choix de l’administration Biden à la tête de la CFTC a déclaré que la croissance explosive des jetons numériques signifie que leur puissance doit également être augmentée. Behnam mercredi, lors de son audition de confirmation devant la commission sénatoriale de l’agriculture, a déclaré :

« Nous avons été l’un des rares flics sur le terrain en raison de l’autorité légale limitée liée à la lutte contre la fraude et la manipulation. »

Les législateurs devraient « envisager d’étendre l’autorité de la CFTC ».

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a également exhorté le Congrès à accroître son pouvoir sur le secteur de la cryptographie.

Dans son témoignage, Benham a souligné les récentes mesures d’exécution de son agence que la CFTC avait entreprises contre les entreprises de cryptographie, notamment Bitfinex et Tether.

« C’est la partie émergée de l’iceberg », a déclaré Behnam, qui a en outre noté que le marché de la cryptographie avait atteint 2,7 billions de dollars et que « près de 60% étaient des produits de base ».

Le président de la CFTC souhaite que son agence et la SEC travaillent ensemble pour réguler le marché, demandant « une structure réglementaire à la fois pour les valeurs mobilières et les matières premières ».

Mais Benham, qui occupe le poste de président par intérim de la CFTC depuis janvier, a déclaré que la commission sénatoriale de l’agriculture devrait envisager d’étendre davantage la compétence de la CFTC en raison de la taille de l’industrie, de l’intérêt croissant des investisseurs de détail et des menaces qu’elle représente pour la stabilité financière.

« Il est extrêmement important d’avoir un flic principal sur le rythme et la CFTC est certainement prête à le faire. »

Au milieu de l’examen réglementaire accru, les associations professionnelles de crypto ont signalé des dépenses de lobbying record au troisième trimestre, conformément aux divulgations déposées auprès du Congrès.

La tendance au lobbying s’est considérablement accélérée depuis le début de 2021, alors que l’industrie est devenue le centre de combats très médiatisés au Congrès au sujet d’un paquet d’infrastructures de mille milliards de dollars sur le terme « courtier ».

Historiquement, la Blockchain Association et la Chambre de commerce numérique ont été impliquées dans la liaison avec les autorités qui ont augmenté leurs dépenses de lobbying interne de 60% à 210 000 $ au troisième trimestre par rapport au premier trimestre et à 450% de 30 000 $ à 136 000 $, respectivement. L’échange de crypto Coinbase a également augmenté ses activités de lobbying.

Avec le soutien de Coinbase, Square et Fidelity, le Crypto Council for Innovation a dépensé 60 000 $ en lobbying au troisième trimestre après son déploiement au printemps.

