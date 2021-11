Le président de la Duke University SGA rejette le groupe pro-israélien pour une publication Instagram « inacceptable »

Le président du gouvernement étudiant de l’Université Duke a refusé la reconnaissance officielle à une section des étudiants soutenant Israël pour une publication « inacceptable » sur les réseaux sociaux.

Au cours de la réunion du Sénat du gouvernement étudiant de Duke le 10 novembre, le projet de chapitre des étudiants soutenant Israël a été officiellement reconnu. Cependant, lorsque la législation approuvant l’organisation pro-israélienne a été soumise à la présidente du gouvernement étudiant Christina Wang, elle y a opposé son veto.

DOSSIER – Cette photo d’archive du 28 janvier 2019 montre l’entrée du campus principal de l’Université Duke à Durham, Caroline du Nord (AP Photo/Gerry Broome, File) ((AP Photo/Gerry Broome, File))

Dans une déclaration aux sénateurs du gouvernement étudiant de Duke obtenue par le Duke Chronicle le 15 novembre, Wang a déclaré qu’elle avait décidé de ne pas autoriser Students Supporting Israel à devenir une organisation étudiante officiellement reconnue en raison d’un article sur les réseaux sociaux répondant aux critiques d’un autre étudiant.

Wang a affirmé que Students Supporting Israel « a distingué un étudiant individuel sur le compte de médias sociaux de son organisation d’une manière qui était inacceptable pour tout groupe d’étudiants et semblait contraire à la mission déclarée du groupe d’être accueillant et inclusif pour tous les étudiants de Duke, et éducatif dans la mission et le but », selon l’article.

Un étudiant a tweeté : « Mon école promeut le colonialisme de peuplement » en réponse à l’approbation par le Sénat du gouvernement étudiant de la section Students Supporting Israel.

Le compte Instagram Students Supporting Israel a répondu à l’étudiante dans un message maintenant supprimé, l’utilisant comme une opportunité d’expliquer pourquoi ils considèrent son opinion comme incorrecte.

« À Yana et à d’autres comme elle, s’il vous plaît, permettez-nous de vous expliquer ce qu’est réellement le « colonialisme de peuplement » et pourquoi Israël ne relève pas du tout de cette catégorie », a déclaré le groupe. « Ces types de faux récits sont ce que nous nous efforçons de combattre et de condamner. »

Crédit : étudiants de l’Université Duke soutenant Israël

Dans une publication Instagram répondant au veto, le groupe a déclaré qu’il pensait qu’un retrait de son groupe du campus limiterait la liberté d’expression.

« Retirer notre groupe de la conversation sur le campus afin de protéger une déclaration antisémite publique d’un étudiant, c’est se ranger du côté de l’oppresseur, limiter la liberté d’expression et excuser la persistance de l’antisémitisme à l’Université Duke », a déclaré le groupe.

Le groupe s’est également rétracté d’excuses antérieures, affirmant qu’ils étaient « éclairés en pensant que nous avions fait quelque chose de mal ».

Cependant, l’organisation étudiante ne pense pas que la publication sur Instagram était inappropriée et a déclaré à Fox News qu’elle essayait de créer un dialogue avec d’autres étudiants sur le campus.

« C’est juste une autre raison, à notre avis, pour laquelle les étudiants soutenant Israël est un mouvement si important à amener sur le campus de Duke. Tant de gens sont clairement soit sans éducation, véritablement, sur le sujet, soit tout simplement si ignorants et partial sur le sujet que nous devons être une force éducative pour eux », a déclaré le coprésident de l’organisation.

Selon l’énoncé de mission de l’organisation, le groupe existe pour aider à changer un climat anti-israélien sur le campus.

« Nous modifions le climat anti-israélien que de nombreux étudiants rencontrent sur le campus. En faisant partie d’un mouvement international uni, fort et florissant, les étudiants ont le pouvoir d’exprimer leur point de vue en faveur d’Israël », indique la déclaration de mission.

Drapeau israélien survolant Jérusalem et le Mont du Temple

Un porte-parole de l’Université Duke a pointé Fox News vers une déclaration de Jewish Life at Duke, mais n’a pas commenté davantage la situation.

Roz Rothstein, co-fondateur et président de l’organisation de plaidoyer pro-israélienne StandWithUs, a déclaré dans une déclaration à Fox News que l’organisation a le droit d’être sur le campus.

« Il est très préoccupant que le [DSG] Le président a choisi d’opposer son veto à la reconnaissance du chapitre SSI de Duke sur la base de l’idée erronée que dénoncer une rhétorique anti-israélienne fausse et incendiaire en ligne est contraire à l’éthique. SSI avait parfaitement le droit de répondre aux polémiques, et l’étudiante qui a publié son opinion sur la présence d’un groupe SSI sur le campus aurait dû s’attendre à une réponse à son commentaire antisémite. Pénaliser le groupe SSI pour avoir répondu à un commentaire antisémite représente un double standard. Nous appelons le gouvernement étudiant de Duke à revenir sur cette mauvaise décision », a déclaré Rothstein.