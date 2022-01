Le président de la FDIC démissionne après avoir averti les démocrates de lancer une « prise de contrôle hostile »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La présidente de la FDIC, Jelena McWilliams, a annoncé sa démission vendredi dans une lettre ouverte adressée au président Biden, quelques semaines seulement après avoir mis en garde contre une « prise de contrôle hostile » de l’agence par les démocrates.

McWilliams, un immigrant serbe, vit dans le pays depuis des décennies et se targue d’une brillante carrière dans les domaines du droit, de la finance et de la politique bancaire.

« Quand j’ai immigré dans ce pays il y a 30 ans, je l’ai fait avec une ferme croyance dans le système de gouvernement américain », a écrit McWilliams dans la lettre.

« Au cours de mon mandat au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, au Sénat des États-Unis et à la FDIC, j’ai développé une profonde appréciation pour ces institutions vénérables et leurs traditions. »

ÉTATS-UNIS – 16 MAI : Jelena McWilliams, présidente de la Federal Deposit Insurance Corporation, témoigne lors d’une audience du House Financial Services Committee à Rayburn Building intitulée « Supervision des régulateurs prudentiels : assurer la sécurité, la solidité et la responsabilité des mégabanques et autres institutions de dépôt » le jeudi 16 mai 2019. (Photo de Tom Williams/CQ Roll Call)

Elle a poursuivi : « Tout au long de mon mandat, l’agence s’est concentrée sur sa mission fondamentale de maintenir et d’instaurer la confiance dans notre système bancaire tout en promouvant l’innovation, en renforçant l’inclusion financière, en améliorant la transparence et en soutenant les banques communautaires et les institutions de dépôt minoritaires, y compris par la création du Mission Driven Bank Fund.

McWilliams a été nommé à ce poste en 2018 sous l’ancien président Trump. Sa démission sera effective le 4 février.

McWilliams n’a pas fourni de raison directe de sa démission dans sa lettre au président. Cependant, elle avait précédemment publié un éditorial de décembre dans lequel elle décrivait une « prise de contrôle hostile » de la FDIC par les démocrates.

WASHINGTON, DC – 03 AOT: Jelena McWilliams, présidente de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), témoigne lors d’une audition devant la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines à l’immeuble de bureaux du Sénat Dirksen le 3 août 2021 sur la colline du Capitole à Washington, DC. Le comité a tenu une audience sur « La surveillance des régulateurs : notre système financier fonctionne-t-il pour tout le monde ? » (Photo par Alex Wong/.)

« Sur les 20 présidents qui m’ont précédé à la FDIC, neuf faisaient face à la majorité des membres du conseil d’administration du parti adverse, y compris M. Gruenberg en tant que président du président Trump jusqu’à ce que je le remplace en tant que président en 2018 », a écrit McWilliams dans son op- éd. « Jamais auparavant une majorité du conseil d’administration n’avait tenté de contourner le président pour poursuivre son propre programme. »

« Ce conflit ne concerne pas les fusions bancaires. Si c’était le cas, les membres du conseil d’administration auraient été disposés à travailler avec moi et le personnel de la FDIC plutôt que de tenter une prise de contrôle hostile des processus internes, du personnel et du programme du conseil d’administration de la FDIC. »