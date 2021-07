Actualités Bitcoin

Le président de la Fed a rencontré le PDG de Coinbase en mai – le mois où le prix du Bitcoin a été réduit de moitié

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a rencontré le PDG de l’échange de crypto-monnaie Coinbase, Brian Armstrong, le 11 mai, selon le journal mensuel du président de la Fed.

Cette réunion en personne avec le PDG de Coinbase et ancien président de la Chambre des représentants des États-Unis, Paul Ryan, qui a eu lieu le mois où le prix du Bitcoin est passé de près de 60 000 $ à un peu moins de 30 000 $, a duré 30 minutes.

Powell, qui préside l’examen par la banque centrale des monnaies numériques, a également rencontré un jour plus tard le défenseur de la cryptographie alias “Crypto Dad” Christopher Giancarlo. Giancarlo est l’ancien président de la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et directeur du Digital Dollar Project, avec qui la réunion virtuelle a également duré une demi-heure.

Quelques jours après la réunion, le 20 mai, Powell a déclaré dans un communiqué que la banque centrale était « engagée » à écouter différents points de vue avant de prendre une décision sur l’opportunité et la manière d’aller de l’avant avec une CBDC.

