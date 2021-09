Actualités Bitcoin

Le président de la Fed de Cleveland soutient le tapering en novembre et est « ouvert d’esprit » à propos d’un dollar numérique

AnTy24 septembre 2021

La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré vendredi qu’elle soutenait la banque centrale américaine pour commencer à réduire ses achats d’obligations lors de la prochaine réunion de politique monétaire. Mester lors d’un discours à la Ohio Bankers League a déclaré :

“À mon avis, l’économie a rempli ces conditions, et je soutiens le fait de commencer à réduire nos achats en novembre et de les conclure au cours du premier semestre de l’année prochaine.”

Cependant, cela « ne doit pas être considéré comme un signal que le FOMC envisage de relever le taux des fonds fédéraux de sitôt », a ajouté Mester, qui sera membre votant du comité des taux d’intérêt de la Fed l’année prochaine.

Selon elle, la norme fixée par la Fed pour la hausse des taux devrait être atteinte d’ici la fin de l’année prochaine. Bien que l’économie ait “largement” atteint la barre de la Fed, elle est encore loin de l’emploi maximum », a-t-elle déclaré.

La Fed a effectué un total d’achats de 120 milliards de dollars, 80 milliards de dollars d’obligations du Trésor et 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires chaque mois depuis l’été dernier tout en maintenant les taux d’intérêt à long terme pratiquement nuls pour soutenir l’économie.

Plus tôt cette semaine, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu’il pourrait commencer à réduire ses achats lors de sa prochaine réunion le 3 novembre.

Dans ses remarques, Mester a déclaré que malgré la résurgence de la pandémie de coronavirus créant un obstacle à la croissance; elle s’attend à un fort taux de croissance de 5,5% cette année. Elle s’attend également à ce que la pression sur les prix s’atténue avec le temps, bien que l’inflation reste élevée par rapport à l’objectif de 2 % de la Fed.

Quant au taux de chômage américain, elle le voit chuter à 4,75 % d’ici la fin de cette année puis à 4 % l’année prochaine. En août, le taux de chômage est tombé à 5,2%, par rapport au pic d’avril 2020 de 14,8%. Juste avant que la pandémie ne frappe en février de l’année dernière, il enregistrait 3,5%.

Mester a également commenté une monnaie numérique de banque centrale, affirmant qu’elle était ouverte à la possibilité d’avoir une CBDC américaine. Mais elle souhaite que les décideurs politiques réfléchissent d’abord à la manière dont un dollar numérique pourrait affecter la stabilité financière et le système bancaire.

“Je suis en fait à ce stade ouvert d’esprit”, a déclaré Mester lors de l’événement.

Un document de discussion sur le fiat numérique doit être publié prochainement par la Fed qui exposera les coûts et les avantages et invitera le public à commenter, a déclaré Mester, ajoutant qu’il sera important de générer un large consensus du gouvernement et du public avant aller de l’avant avec elle.

AnTy

