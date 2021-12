Juridique & Réglementaire

Le président de la Fed dit que la crypto n’est pas un problème de stabilité financière mais un problème pour ceux qui ne le comprennent pas

AnTy16 décembre 2021

Mercredi, la Réserve fédérale a annoncé qu’elle doublait le rythme de ses achats d’obligations et prévoyait trois hausses de taux en 2022.

Après la fin de la réunion politique de deux jours de la banque centrale, lors d’une conférence de presse, le président de la Fed, Jerome Powell, a également commenté les crypto-monnaies, affirmant qu’il ne les considérait pas comme un « problème de stabilité financière ».

« Je ne vois pas (la crypto) comme un problème de stabilité financière pour le moment », a déclaré Powell.

Cependant, le chef de la banque centrale considère la crypto comme « des actifs vraiment spéculatifs ». Auparavant, Powell a déclaré qu’il n’était pas favorable à l’interdiction de la crypto comme l’a fait la Chine.

«Je pense que (les actifs cryptographiques) sont risqués, (car) ils ne sont soutenus par rien. Et je pense qu’il y a un gros problème de consommation pour les consommateurs qui peuvent ou non comprendre ce qu’ils obtiennent.

En ce qui concerne les pièces stables, Powell a déclaré qu’elles « peuvent certainement être une partie utile » du système financier, mais seulement si elles sont correctement réglementées et « pour le moment, elles ne le sont pas ».

« Et ils ont le potentiel d’évoluer, en particulier s’ils étaient associés à l’un des très grands réseaux technologiques existants. »

Il soutient également le rapport du groupe de travail du président sur les actifs numériques adossés à des fonds fiduciaires. Le rapport publié le mois dernier a appelé le Congrès à adopter une nouvelle législation afin que les pièces stables puissent être soumises à une « surveillance fédérale appropriée » et à limiter l’émission de pièces stables par les seules banques assurées.

« Vous pourriez avoir un réseau de paiement d’importance systémique immédiate qui n’avait pas de réglementation et de protections appropriées. Le public compte sur le gouvernement et la Fed, en particulier, pour s’assurer que le système de paiement est sûr et fiable.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.