Le président de la Fed, Powell, a averti le Congrès que les pressions inflationnistes pourraient durer plus longtemps que prévu – et le projet de loi de réconciliation de 3,5 tonnes coûtera également 0 $. (C’est un signal d’ACHAT majeur pour moi)

Netflix a présenté une nouvelle bande-annonce pour Maya et les Trois, l’événement animé à venir qui vient du créateur et réalisateur Jorge R. Gutiérrez (El Tigre, The Book of Life) et présente les voix de Zoé Saldaña, Stéphanie Béatriz, Diego Lune, Gael Garcia Bernal, et tant d’autres. Netflix a également révélé l’affiche de l’émission animée, […] More