Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a partagé l’avancement des travaux de la Fed sur une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), le dollar numérique. “Nous travaillons de manière proactive pour évaluer s’il faut émettre une CBDC et, si oui, sous quelle forme”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne pensait pas que les États-Unis aient pris du retard par rapport aux autres pays dans ce domaine.

Le président de la Fed, Jerome Powell, sur les progrès de la CBDC américaine

La Réserve fédérale américaine n’a pas décidé de lancer ou non un dollar numérique, a révélé mercredi le président de la Fed, Jerome Powell, sur CNBC.

On lui a demandé une mise à jour des travaux de la Fed sur la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC). « Nous pensons qu’il est vraiment important que la banque centrale maintienne une monnaie et un système de paiement stables dans l’intérêt du public. C’est l’un de nos travaux », a commencé Powell. «Nous vivons également à une époque d’innovation transformationnelle autour des paiements numériques et nous devons nous assurer que la Fed est en mesure de continuer à fournir au public une monnaie et un système de paiement stables et fiables.»

Il a poursuivi : « Il y a une grande innovation privée, dont une grande partie se déroule en dehors du périmètre réglementaire. L’innovation est fantastique. Notre économie repose sur l’innovation. Mais, en ce qui concerne l’argent public, nous devons nous assurer que les protections réglementaires appropriées sont en place, et aujourd’hui, elles ne le sont vraiment pas dans certains cas. » Le président de la Réserve fédérale a ajouté :

Ainsi, dans cet esprit, et avec la création d’une myriade de devises privées et de produits similaires, nous travaillons de manière proactive pour évaluer s’il faut émettre une CBDC et, le cas échéant, sous quelle forme.

Powell a déclaré: «Nous avons l’intention de publier bientôt un document de discussion qui constituera la base de la période d’engagement public, d’engagement avec de nombreux groupes différents, y compris les élus publics autour de ces questions. Nous pensons que c’est notre obligation de faire le travail sur la technologie et les politiques publiques pour former une base pour prendre une décision éclairée.

Il a ajouté: “Le test ultime que nous appliquerons lors de l’évaluation d’une monnaie numérique de banque centrale et d’autres innovations numériques est de savoir si des avantages tangibles clairs l’emportent sur les coûts et les risques.”

Le président de la Fed a ensuite parlé des travaux en cours à la Fed sur la CBDC, déclarant :

Nous avons vraiment deux grands axes de travail, dont l’un est vraiment la technologie, à la fois au Conseil et dans le travail de la Réserve fédérale de Boston avec le MIT. L’autre consiste à identifier, définir, traiter, analyser les diverses questions de politique publique.

« Nous investissons également massivement en ce moment dans la construction d’un nouveau système de règlement pour le paiement instantané aux États-Unis. Il s’agira de la première expansion majeure de ce type de notre système de paiement de base depuis les années 1970. Nous avons trouvé les arguments en faveur de cela assez convaincants pour les consommateurs, les entreprises, et simplement pour garantir que toutes les institutions financières ont accès au système de paiement », a-t-il poursuivi.

Powell a conclu : « Donc, en fin de compte, nous n’avons pas pris de décision au sujet de la CBDC, mais nous publierons bientôt un document de discussion afin de former la base de cette interaction publique que nous aurons. »

Actuellement, 81 pays envisagent d’émettre leurs propres monnaies numériques, selon le tracker CBDC du Centre de géoéconomie de l’Atlantic Council. Certains pays ont déjà émis une CBDC, dont la Chine qui a fortement testé son yuan numérique.

On a en outre demandé à Powell s’il était « du tout préoccupé » par le retard pris par les États-Unis dans le domaine des monnaies numériques des banques centrales. Il a répondu:

Je ne pense pas que nous soyons en retard. Je pense qu’il est important de le faire correctement plutôt que de le faire rapidement. Nous sommes la monnaie de réserve mondiale. Je pense que nous sommes bien placés pour faire cette analyse et prendre cette décision, qui sera une décision pangouvernementale.

