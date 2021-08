Le président de la Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, détruit le marché de la cryptographie ZyCrypto Crypto new media

Publicité





Bitcoin n’a pas de cas d’utilisation réel selon le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari. S’exprimant lors du sommet annuel régional économique du Pacifique Nord-Ouest à Big Sky dans le Montana, Kashkari a déclaré que la crypto est constituée à 95% de fraude, de battage publicitaire et de confusion.

« J’étais plus optimiste à propos de la crypto et du bitcoin il y a cinq ou six ans. Jusqu’à présent, ce que j’ai vu, c’est… 95 % de fraude, de battage publicitaire, de bruit et de confusion. »

Il donnait sa propre opinion sur l’état de l’économie numérique, à la suite de ce que Miami a fait avec Bitcoin, et maintenant la ‘Miami coin’.

Selon le banquier central, il est facile pour n’importe qui de créer une pièce, faisant probablement référence à un manque de contrôle dans l’industrie. Il a déclaré que la plupart des « pièces à ordures » créées sont des stratagèmes de Ponzi frauduleux. Neel a ajouté que les créateurs dupent les gens pour qu’ils investissent, après quoi ils les escroquent.

“Il n’y a aucun obstacle à la création de votre Bitcoin, ou à la création du mien… Je l’appellerai Neelcoin, laissez-moi l’appeler le Bitcoin de Neel,… et ensuite Larry pourra créer Larrycoin.”

Le mois dernier, il a directement qualifié Dogecoin de stratagème de Ponzi et a félicité plus tôt cette année la Securities and Exchange Commission pour avoir réprimé les offres initiales de pièces.

Neel a déclaré qu’il avait parlé à différentes personnes de crypto de leurs projets et que personne ne semble exprimer le problème réel qu’il essaie de résoudre avec la crypto. Il a fait une généralisation cinglante selon laquelle la plupart des cryptos sont principalement utilisées pour financer des activités illicites.

Il ne voit pas que Bitcoin ait le potentiel d’aider à résoudre le problème croissant de l’inflation. Ceci malgré l’aveu dans l’interview que l’inflation est un problème. Il a affirmé qu’il n’y avait aucune preuve que les États-Unis pourraient se retrouver dans un problème de déstabilisation monétaire comme le Venezuela.

Il pense que la pandémie a perturbé les entreprises et les pertes d’emplois aux États-Unis, qui ont fait grimper les prix dans certaines parties de l’économie, et que l’inflation sera de courte durée car de plus en plus de personnes retournent au travail.

Le banquier est membre du Federal Open Market Committee qui définit la politique monétaire du pays. Il a déjà déclaré que la capacité de la Fed à injecter plus d’argent dans l’économie américaine n’a pas de fin. Et mardi, il a précisé que la Fed augmente et baisse les taux d’intérêt selon les besoins pour contrôler l’inflation.