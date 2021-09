in

09/10/2021 à 19:57 CEST

.

Ángel María Villar, ancien président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), n’a pas souhaité commenter ce vendredi le mandat de son successeur Luis Rubiales et a déclaré que le travail dans ce poste est “extrêmement difficile”.

“Le président de la Fédération a un rôle extrêmement difficile à développer et il aura mon soutien spirituel sur les questions qu’il doit trancher. Je ne peux pas commenter plus en profondeur car je ne connais pas les sujets“, a-t-il déclaré, après avoir reçu un prix lors de la présentation de la cinquième édition du Tournoi de football cadet Vicente del Bosque de Alalpardo et du IIIe Tournoi de football féminin Villa de Alalpardo.

« J’ai félicité, dit-il, ceux qui composent l’équipe senior pour le brillant résultat du Championnat d’Europe et aussi les membres de l’équipe olympique pour l’argent aux Jeux de Tokyo. Ce n’est pas facile. Espérons qu’à l’avenir, nous pourrons à nouveau être champions d’Europe et médaillés d’or. dans les jeux”.