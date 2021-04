Le président de la Juve, sur la Super League: “On continue en avant”

21/04/2021 à 09:52 CEST

Le président de la Juventus, Andrea Agnelli, l’un des promoteurs de la Superliga avec l’Espagnol Florentino Pérez, le meilleur leader du Real Madrid, assure que, Malgré les nombreuses critiques reçues, le concours a «100% de chances de succès» et que le projet «se déroule».

“Il y a un pacte de sang entre nos clubs, le projet Super League a 100% de chances de succès, nous continuons d’avancer”Agnelli dit dans une interview au journal italien “República” publiée quelques heures après la démission du projet par les six clubs anglais.

“Nous voulons créer la meilleure compétition au monde capable de profiter à toute la pyramide du football, augmentant la répartition des ressources entre les autres clubs et restant ouvert avec cinq places disponibles chaque année pour les autres, qui seront définies par le dialogue avec les institutions du football », explique Agnelli.

Le leader italien dit qu’ils maintiennent “dialogue ouvert avec les institutions, la FIFA et l’UEFA“en s’assurant que” s’ils font une proposition, nous l’apprécierons “et insiste sur le fait que la Super League ne pose” aucune menace “car” il y a une pleine volonté de participer aux compétitions et coupes nationales “.

“Nous restons dans les compétitions nationales, nous jouerons dans tous les stades d’Italie, d’Espagne et d’Angleterre. Notre travail sera intrinsèquement lié aux compétitions nationales », affirme-t-il avant d’ajouter que« le bonus de 350 millions par an est faux »sur les informations qui indiquaient que les clubs recevraient ce montant.

Après avoir insisté sur le fait que “la nutrition des secteurs jeunesse est maintenue“parce que” chaque semaine, nous offrirons aux supporters les matches de championnat national et une nouvelle compétition, capable de rassembler les jeunes générations qui s’éloignent du football “, souligne Agnelli:” Ce que nous faisons est parfaitement légal “.

La Super League a annoncé ce matin, à l’issue de la réunion télématique des clubs qui subsistent après l’abandon des six équipes anglaises qui la composaient, qu’elles continueraient avec une reconfiguration du projet.

Les équipes espagnoles du Real Madrid, de Barcelone et de l’Atlético de Madrid et la Juventus italienne, l’Inter Milan et l’AC Milan maintiennent la proposition d’une nouvelle compétition européenne “parce que le système actuel ne fonctionne pas“Ils ont indiqué dans un communiqué, dans lequel ils insistaient sur le fait que le départ mardi soir de l’Arsenal anglais, de Chelsea, de Liverpool, de Manchester City, de Manchester United et de Tottenham Hotspur n’entraîne aucun changement. .