Le président de la Liga, Javier Tebas, critique la Super League alors que les supporters du Real Madrid se rassemblent devant Bernabeu pour protester

Le président de la Liga, Javier Tebas, a présenté ses réflexions sur la situation de la Super League et son lien avec les clubs espagnols impliqués. Tebas a déjà déclaré la Super League «morte».

«La Super League est morte sans les équipes anglaise et allemande, soyons réalistes, elle est morte. Ils ne peuvent pas créer le projet qu’ils souhaitent créer. Après 20 ans à menacer une Super League, cette menace s’est finalement réalisée et en 48 heures, elle a disparu.

“Si ça [Super League] était bon pour le football, comme Perez l’a dit, ils ne l’auraient pas fait derrière notre dos.

Tebas a également critiqué les plaintes concernant l’instabilité financière des grands clubs, ce qui a été un facteur important dans la formation de la Super League.

«Ce n’est pas un problème de revenus, ces clubs doivent réduire leurs dépenses. Nous n’avons pas besoin de continuer à augmenter les gains pour que les joueurs puissent avoir sept Ferrari au lieu de six. C’est un problème de distribution. Ma position est très claire, nous n’avons pas besoin d’augmenter les revenus, nous devons simplement gérer les dépenses. Nous ne sommes pas ruinés financièrement et nous n’avons pas à prendre de mesures exceptionnelles. »

Tebas dit qu’il n’y a pas de discussion sur la punition des trois clubs de la Liga impliqués par des sanctions. Il dit que les réactions des partisans sont une punition suffisante.

«Nous ne parlons pas de sanctions. Tout le monde veut couper la tête aux gens. Nous devons avoir une procédure et nous devons voir à quoi cela ressemble à la fin. Ces clubs ont été sanctionnés par leurs propres fans.

C’est exactement ce que les supporters du Real Madrid ont montré lorsqu’ils se sont rassemblés à l’extérieur de la construction en construction de Santiago Bernabeu pour protester contre l’annonce de la Super League jeudi.

Il s’agit de la deuxième manifestation publique de protestation contre la Super League impliquant le Real Madrid après une manifestation avant le match de Cadix en Andalousie mercredi.

Des centaines de supporters de Cadix étaient présents pour exprimer leur mécontentement face à la Super League lors des arrivées des bus de l’équipe. Les joueurs de Cadix portaient également des chemises pour protester contre la Super League avant le coup d’envoi.

Le président du Real Madrid et président de la Super League, Florentino Perez, a offert plus de commentaires sur la ligue séparatiste mercredi soir. Il a confirmé que la ligue est actuellement en «attente» et que ceux qui sont toujours impliqués travaillent toujours sur les plans.