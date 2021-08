Le président de la Liga Tebas commente l’accord CVC approuvé de 2,1 milliards d’euros

in

Le président de la Liga, Javier Tebas, a confirmé que l’accord CVC de 2,1 milliards d’euros avait été approuvé, selon Dermot Corrigan de l’Athletic UK.

Il y aurait eu un total de 38 votes de clubs espagnols en faveur de l’accord tandis que quatre clubs ont voté contre l’accord, dont le Real Madrid, Barcelone, le Real Oviedo et l’Athletic Bilbao. Les clubs désapprobateurs ne recevront ni l’argent du CVC ni ne perdront leurs revenus de droits de diffusion.

Corrigan déclare également que l’accord initial de 2,7 milliards d’euros est tombé à 2,1 milliards d’euros après que les quatre clubs ont voté contre la réception de l’argent du CVC.

Tebas a également fourni des commentaires à l’Athletic sur l’accord CVC et a dénoncé le rejet de l’accord par le Real Madrid.

« Madrid et Barcelone ne veulent pas que les ligues nationales se développent et se renforcent. Cela ne profiterait pas à leur projet de Super League. Ils veulent que la plupart de l’argent leur soit versé.

« Les CVC ne sont pas venus ici pour nous renflouer – ils ne sont pas ici à cause de la pandémie. Seuls 15 % de l’argent peuvent être utilisés pour rembourser les dettes, 70 % sont destinés à des investissements dans les infrastructures. Ils ne sont donc pas là pour renflouer le football espagnol, mais pour aider à construire une ligue plus forte. »

« CVC recevra sa part des droits AV, peut-être 8 ou 9 %. Avec leur investissement, nous allons considérablement développer notre entreprise, et cette croissance compensera le dividende qu’ils recevront. »

“Tout ce que la Liga fait, le Real Madrid et Barcelone essaient de le bloquer. Mais nous continuons de croître de toute façon, et cela continuera de croître, que tous les clubs acceptent ou non cet accord. »

« Florentin [Perez] dit que nous ne valions rien sur El Chiringuito. Et il venait nous sauver avec la Super League, puis nous donnerait de l’argent au reste d’entre nous.

Il semble que Tebas soit toujours aigri au sujet de la tentative de formation de la Super League qui impliquait à la fois le Real Madrid et Barcelone. Il ne semble pas avoir commenté le rejet de l’accord du point de vue du Real Oviedo ou de l’Athletic Club.