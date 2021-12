Le président de la NFLPA, JC Tretter, a déclaré que la NFL voulait annuler les matchs au milieu de l’épidémie de COVID

Une semaine mouvementée pour la NFL au milieu d’une augmentation des cas de COVID-19 aurait pu être bien pire après que le président de la NFLPA, JC Tretter, a révélé mercredi que la ligue avait discuté de l’annulation de trois matchs.

Le centre de Cleveland Browns a défendu la décision de la ligue de reporter le match de samedi contre les Raiders de Las Vegas jusqu’aux affrontements de lundi et dimanche entre Washington et Philadelphie et Seattle et Los Angeles à mardi après avoir été appelé par des joueurs des Raiders pour avoir soutenu un match auquel il jouait pour être reprogrammé.

« Je pense que ce que les gens n’ont pas compris, c’est que je me battais pour la même chose pour les joueurs des Browns que pour les joueurs des Raiders, c’est-à-dire pour être payé », a déclaré Tretter via ESPN. « Je ne pense pas que tout le monde savait à quel point ces matchs étaient proches d’être annulés. »

Il a poursuivi: « Ils n’allaient pas être joués, et s’ils ne l’étaient pas, personne dans aucune des équipes ne serait payé. C’est évidemment un problème pour nous en tant que syndicat. Plus de 18% de notre population de joueurs était à risque de ne pas être payé la semaine dernière. Notre position était que nous devons nous assurer que tous les matchs sont joués pour que nos gars soient payés. «

La NFL a déclaré dans une note de service au cours de l’été que les joueurs des deux équipes pourraient risquer de perdre leur salaire si un match était forcé d’être annulé « en raison d’une épidémie de COVID parmi les joueurs non vaccinés ».

Mercredi, deux représentants des joueurs ont déclaré à l’Associated Press que l’annulation des matchs n’avait jamais été le plan n°1. Le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy, a également déclaré au point de vente: « Notre objectif a été de jouer la saison comme prévu de manière sûre et responsable. »

Tretter a expliqué que son rôle dans ces décisions ne concernait jamais le record des Browns, mais s’assurait que les joueurs étaient payés.

« Je ne me soucie pas du classement, je ne me soucie pas du record, je ne me soucie pas de ces choses en tant que président », a déclaré Tretter. « Je m’inquiète de m’assurer que nos gars sont payés, et c’était ma préoccupation. »

