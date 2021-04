Le président de la Réserve fédérale Powell affirme qu’une enquête est en cours pour un dollar numérique

Compartir

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a confirmé que la Banque centrale mène des activités de recherche et développement à grande échelle sur le dollar numérique.

Comme l’a rapporté Bloomberg, la confirmation par Powell de l’engagement de la Réserve fédérale en matière de dollar numérique n’implique pas que les questions entourant le lancement de celle-ci ont été résolues.

«C’est un projet très, très vaste et complexe. Et, vous savez, c’est juste quelque chose en jeu », a déclaré Powell dans une interview à« 60 Minutes »sur CBS. “Il s’agit de comprendre la technologie et les possibilités afin que vous puissiez vraiment vous attaquer aux problèmes politiques.”

L’écosystème financier a changé ces dernières années alors que de plus en plus d’Américains commencent à interagir avec des monnaies numériques privées et des pièces stables. Avec d’autres alternatives existantes disponibles pour les transactions, l’impact du dollar diminue progressivement et certaines parties prenantes le considèrent comme le moment idéal pour émettre une monnaie numérique compatible soutenue par le gouvernement. Cependant, la Réserve fédérale n’a pas encore déterminé si un dollar numérique profitera à la population.

“Nous n’avons pas pris la décision de le faire car, encore une fois, la question est de savoir si cela profitera aux personnes que nous servons?” Dit Powell. «Et nous devons bien répondre à cette question. Et nous devons impliquer profondément le public et le Congrès dans ce processus, car ce serait une étape importante si nous le faisions. “

En 2020, le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) a autorisé les banques nationales à conserver la garde des pièces stables, une décision qui a marqué un nouveau changement dans la position stricte du pays sur les monnaies numériques. Hoy, los funcionarios de la Reserva Federal dicen que están explorando formas en las que una moneda digital respaldada por el gobierno se integrará con el panorama monetario actual según su efecto en el seguro de depósitos y el acceso a la Fed para obtener liquidez de emergencia, entre autres.

Bien que répondre à ces questions puisse ralentir le processus de lancement d’un dollar numérique, l’objectif final sera de réussir le processus et de ne pas suivre le train.

Source de l’image: Shutterstock