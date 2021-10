Le président de la Russie est favorable à l’acceptation des crypto-monnaies comme moyen de paiement

Vladimir Poutine, président de la Russie, a ouvert la porte à la consolidation des crypto-monnaies en tant que méthode de paiement et devise standard pour les transferts internationaux.

Dans une interview à CNBC, le président de la Russie a déclaré que les crypto-monnaies « ont le droit d’exister et peuvent être utilisées comme moyen de paiement ».

Cependant, lorsqu’on lui a demandé si le président russe pourrait commencer à être utilisé dans les exportations de pétrole, de gaz ou d’autres matières premières, Poutine a estimé qu’il était prématuré de les élever à ce niveau car « les crypto-monnaies ne sont encore soutenues par rien ».

« Il me semble qu’il est encore trop tôt pour en parler. On verra comment il se développera, peut-être qu’un jour ce sera aussi un moyen d’accumulation. On voit ce marché fluctuer », a-t-il ajouté.

Or, pour le moment, la banque centrale russe a suivi une position similaire à celle de ses homologues européennes. Axé sur l’avertissement que les crypto-monnaies sont un produit d’investissement complexe et très volatil.

Cependant, cette semaine, le vice-ministre des Finances, Alexei Moiseev, a rejeté le fait que la Russie allait prendre une décision similaire à celle de la Chine. Et, il a avancé que le pays n’opposera pas son veto aux opérations avec des crypto-monnaies à court ou moyen terme.

Buterin précise la grande différence entre Ethereum et Bitcoin

Le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, est depuis longtemps un défenseur de la communauté crypto, et dans une récente interview en podcast, le joueur de 27 ans a exprimé son point de vue non seulement sur son propre réseau mais aussi sur le principal crypto-monnaie. Bitcoin et les communautés des deux blockchains.

Buterin, qui s’est qualifié de philosophe technologique dans l’interview, a déclaré qu’il craignait que l’espace des crypto-monnaies ne tombe dans un « piège culturel » si les écoles de pensée actuelles n’étaient pas modifiées parmi de nombreux partisans des principaux réseaux de crypto-monnaies.

Pour votre part, lorsqu’on lui a demandé si le retournement aurait lieu à l’avenir, Buterin a répondu que « cela pourrait ». Quant à savoir pourquoi Ethereum pourrait reprendre la capitalisation boursière de Bitcoin, il a déclaré :

«Je pense que la grande différence entre Ethereum et Bitcoin est que Bitcoin est une plate-forme où la valeur de l’écosystème provient de la valeur de la monnaie. Mais dans Ethereum, la valeur de la monnaie vient de la valeur de l’écosystème.

L’Australie va lancer son premier ETF crypto

Au milieu de la ferveur croissante pour un Bitcoin avec approbation ETF aux États-Unis, l’Australian Stock Exchange (ASX) s’apprête à introduire son premier ETF centré sur la crypto-monnaie. Le fournisseur australien d’ETF BetaShares est sur le point de lancer le « BetaShares Crypto Innovators ETF », qui portera le code boursier « CRYP ».

Cependant, au lieu d’être directement adossé à une crypto-monnaie, le fonds se concentrera sur les entreprises mondiales. Qui travaillent dans l’espace des actifs numériques. Comme annoncé par la société.

Tesla a déjà 1 milliard de dollars de bénéfices en détenant Bitcoin

Tesla détient actuellement environ 43 200 BTC, d’une valeur d’environ 2,5 milliards de dollars aux prix actuels. Selon la ressource de surveillance en ligne Bitcoin Treasuries.

C’est environ 65% ou 1 milliard de dollars de plus que ce que le constructeur automobile a payé en février. Lorsque la société d’Elon Musk a révélé qu’elle avait ajouté 1,5 milliard de dollars en BTC à son bilan.

Plage de Bitcoin au Brésil

Le site de la nouvelle plage Bitcoin est Jericoacoara, dans l’est du Brésil. Selon le compte Twitter de Bitcoin Beach BR, l’expérience lancée par un entrepreneur faisant don de 0,02 BTC, avec quelques amis, cherche à cibler la configuration d’un nœud, aider les habitants, les éduquer sur Bitcoin, persuader les entreprises d’accepter BTC puis faire « Expériences VIP BTC ».

Notre plan directeur pour Bitcoin Revolution :

– Configurer notre @mynodebtc

– Prendre soin de la communauté et des travailleurs locaux

– Éduquer avec l’aide de @MundocriptoF et @euusobtc

– Convaincre les entreprises de prendre BTC comme autre méthode de paiement, meilleure alternative d’investissement

– Créer des expériences VIP BTC – Bitcoin Beach Brasil ⚡ (@bitcoinbeachbr) 12 octobre 2021

Depuis 2020, le Brésil dispose d’un bac à litière réglementaire. Cela signifie que les projets basés sur la blockchain et leurs créateurs ne risquent pas d’être fermés ou sanctionnés, respectivement, par la Commission brésilienne des valeurs et des changes (CVM). De plus, le pays de plus de 211 millions d’habitants compte plus d’un million d’utilisateurs de crypto enregistrés.

