Le président de la SEC affirme que l’industrie de la cryptographie .2T est à un niveau qui doit s’inscrire dans un «cadre de politique publique»

Juridique & Réglementaire

Le président de la SEC déclare que l’industrie de la cryptographie à 2,2 millions de dollars est à un niveau qui doit s’inscrire dans un «cadre de politique publique»

AnTy1 septembre 2021

Selon Gary Gensler, qui doit témoigner mercredi devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen au sujet de la cryptographie, DeFi n’est pas vraiment un nouveau concept. Il a «une bonne quantité de centralisation» car ces régulateurs peuvent exercer une autorité sur ces plates-formes décentralisées.

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, avertit que l’industrie de la crypto-monnaie de 2,2 billions de dollars est trop importante pour exister en dehors du «cadre de politique publique» et qu’en opérant en dehors de celui-ci, ils mettent en péril leur propre survie.

Gensler a réitéré qu’il reste un “neutre technologiquement”, mais ajoute que les actifs cryptographiques doivent suivre des politiques publiques essentielles telles que la protection des investisseurs contre les activités illégales, tout comme les autres actifs.

“Dans le monde, pour environ 2 tonnes, c’est au niveau et à la nature que ce sera dans un cadre de politique publique dans un cadre pertinent”, a déclaré Gensler au Financial Times.

« L’histoire ne fait que vous le dire, cela ne prend pas longtemps à l’extérieur. Les finances sont en fin de compte une question de confiance.

Le nouveau président de la SEC et ancien cadre de Goldman Sachs, Gensler, a enseigné un cours sur la technologie blockchain, les monnaies numériques et les politiques publiques au MIT. Il a également été président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entre 2009 et 2013.

Juste pour que nous soyons tous clairs ici, la SEC n’a aucune autorité sur les matières premières pures ou leurs plates-formes de négociation, qu’il s’agisse de blé, d’or, de pétrole… ou d’actifs #crypto. – Brian Quintenz (@CFTCquintenz) 4 août 2021

Dans sa conversation avec le FT, Gensler a en outre exprimé sa déception face à la réponse de l’industrie à la suggestion de l’agence selon laquelle les échanges doivent s’enregistrer auprès de la SEC au motif que de nombreux actifs cryptographiques sont en fait considérés comme des titres.

« Parlez-nous, entrez. » « Il existe de nombreuses plates-formes utilisées aujourd’hui qui feraient mieux, mais il y en a quelques-unes. . . implorer le pardon plutôt que de demander la permission.

Gensler a également appelé le Congrès à rendre plus claire l’autorité de la SEC sur la réglementation du secteur de la cryptographie.

Mercredi, il doit témoigner devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen sur la cryptographie et d’autres questions.

Ciblage DeFi

Gensler se concentre actuellement sur les échanges cryptographiques, car la majorité de l’activité dans les «actifs hautement spéculatifs» se produit dans de tels endroits qui ont une protection des investisseurs «très clairsemée».

De plus, les plateformes de finance décentralisée (DeFi) présentent un défi pour les régulateurs car il n’y a pas d’intermédiaire ici auquel les lois s’appliquent. Mais les régulateurs peuvent exercer une autorité sur ces plateformes décentralisées ; a-t-il dit, ajoutant que ce n’est «pas vraiment un nouveau concept» qui est plutôt issu d’entreprises de prêt entre pairs vieilles d’un siècle.

Comme il existait “un terrain d’entente” pour les prêts entre pairs, les plates-formes DeFi ont “une bonne quantité de centralisation” sous la forme de mécanismes de gouvernance, de modèles de frais et de systèmes d’incitation, a-t-il déclaré.

“C’est un abus de langage de dire que ce ne sont que des logiciels qu’ils publient sur Internet.” « Mais ils ne sont pas aussi centralisés que la Bourse de New York. C’est une chose intéressante entre les deux.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.