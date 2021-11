Juridique & Réglementaire

Le président de la SEC appelle les projets DeFi à « prendre du recul » en cas d’incertitude concernant le fait d’être une sécurité ou non

AnTy5 novembre 2021

Gary Gensler a déclaré qu’ils prendraient également des mesures « d’exécution » contre les fraudeurs, les architectes du système de Ponzi et les pompes et décharges dans l’espace cryptographique qui « envoient un message au reste du marché ».

Dans ses remarques préparées au Securities Enforcement Forum cette semaine, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, s’est penché spécifiquement sur la cryptographie et la finance décentralisée (DeFi).

Jeudi, le chef du principal régulateur a déclaré qu’en ce qui concerne DeFi, les gens se concentrent sur les étiquettes alors que cela n’aurait pas d’importance, car peu importe leur nom, mais ce qu’ils font est important. Gensler a dit,

« Nous entendons des termes comme « finance décentralisée » (DeFi), « monnaie » ou « prêt entre pairs ». Il peut sembler facile de prendre ces mots pour argent comptant. Ne vous y trompez pas : quel que soit le label ou la mission supposée, nous examinerons les réalités économiques d’un produit ou d’un arrangement donné pour déterminer s’il est conforme aux lois sur les valeurs mobilières.

Gensler a ensuite cité l’adage selon lequel « si un oiseau qui marche comme un canard et nage comme un canard et cancane comme un canard, j’appelle cet oiseau un canard ». Selon lui, il s’agit de protéger les investisseurs.

Le président a ajouté que si un projet doit demander à son avocat, son comptable ou son conseiller si quelque chose dépasse la ligne, il est peut-être temps pour eux de se retirer de la ligne.

« Nous ne devons absolument pas nous retirer de la ligne. Nous devrions déterminer où sont les limites en exigeant que les tribunaux nous le disent, en particulier lorsque les régulateurs ne le feront pas », a commenté Marc Boiron, avocat général chez DEX dYdX Protocol et coprésident de la Blockchain Association.

Je conclus donc encore une fois qu’il est regrettable que le récit poussé par la SEC récemment soit « fermer la crypto pour protéger les investisseurs » « Pensez à l’esprit de la loi. Il s’agit de protéger les investisseurs » -> nous le faisons, c’est pourquoi nous construisons DeFi 🤝 — Antoine | dYdX 🦔 (@AntonioMJuliano) 4 novembre 2021

Gensler a également commenté la cryptographie dans sa section « cas à fort impact », où il couvrait les fraudeurs, les escrocs, les architectes du système de Ponzi et les arnaqueurs à la pompe et au vidage profitant des investisseurs.

« Nous devons protéger le public du plus grand nombre possible de ces escroqueries. Nous continuerons à poursuivre les fautes partout où nous les trouverons. »

Outre les SPAC, les fonds privés, les délits d’initiés, les violations de la tenue de registres, il a souligné le cyber et la crypto.

Selon Gensler, l’agence prendra des mesures « d’exécution » contre ces cas, ce qui envoie un message au reste du marché selon lequel l’inconduite ne sera pas autorisée.

« Un flic sur le terrain doit équilibrer à la fois les cas à fort impact et les fraudeurs quotidiens », a retiré de nombreux autres acteurs de la ligne, a-t-il ajouté.

