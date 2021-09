Juridique & Réglementaire

Le président de la SEC déclare que DeFi laisse les investisseurs « vulnérables » et que les pièces stables facilitent le contournement de la LBA et des sanctions

L’innovation qui est devenue une classe d’actifs de 2 100 milliards de dollars sans frontières ni frontières « a été et pourrait continuer d’être un catalyseur de changement dans les domaines de la finance et de l’argent », a déclaré Gary Gensler.

Gary Gensler, le président du principal régulateur américain, a fait cette semaine des remarques devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, où il a également commenté les actifs cryptographiques.

Parlant de la classe d’actifs de 2 100 milliards de dollars qui n’a « pas de frontières ni de frontières » et fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) a déclaré : « cette innovation a été et pourrait continuer d’être un catalyseur. pour le changement dans les domaines de la finance et de l’argent.

Gensler a réitéré qu’il est neutre sur le plan technologique mais pas neutre sur les politiques publiques, notant que les innovations financières doivent fonctionner dans les cadres des politiques publiques pour prospérer.

Il s’est concentré sur deux domaines, l’un sur les plateformes de crypto trading et de prêt, car la majeure partie du marché s’y déroule, qu’elles soient centralisées ou décentralisées. Dans DeFi, les plateformes de cryptographie offrent un accès direct à des millions d’investisseurs sans aucun courtier, a-t-il déclaré.

L’absence d’obligations claires de protection des investisseurs signifie que “le public investisseur reste vulnérable”, a-t-il déclaré, ajoutant :

“Malheureusement, cette classe d’actifs a été truffée de fraudes, d’escroqueries et d’abus dans certaines applications.”

Le deuxième domaine sur lequel il se concentre est la centralité des pièces stables telles que Diem de Facebook. Il a également souligné le marché stable de 116 milliards de dollars, qui est intégré aux plateformes de trading et de prêt de crypto.

« Ainsi, l’utilisation de pièces stables sur ces plateformes peut faciliter ceux qui cherchent à contourner une multitude d’objectifs de politique publique liés à notre système bancaire et financier traditionnel : lutte contre le blanchiment d’argent, sanctions, etc.

Au cours de ses remarques, en plus de la cryptographie, Gensler a également commenté la prolifération des applications de trading, des applications de gestion de patrimoine et des robots-conseillers qui améliorent l’efficacité de la finance et un meilleur accès, mais peuvent également encourager les investisseurs à négocier plus souvent.

Ici, il a déclaré que l’analyse prédictive et d’autres pratiques d’engagement numérique (DEP) sont utilisées pour augmenter les revenus de la plate-forme, la collecte de données et l’engagement des clients, ce qui entraîne des conflits potentiels entre la plate-forme et les investisseurs.

Gensler a également discuté de la nécessité d’exigences en matière de divulgation des risques climatiques ainsi que de divulgations en matière de capital humain et de diversité au sein du conseil d’administration et de gouvernance des risques de cybersécurité.

