Le président de la SEC déclare que les projets DeFi “ont beaucoup de centralisation”, prévient qu’ils n’atteindront pas leur plein potentiel en dehors des lois réglementaires

Le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, lance un avertissement sur les risques potentiels associés au secteur de la finance décentralisée (DeFi).

Dans une interview avec Fox Business, Gensler déclare que même si lui et la SEC restent neutres sur la technologie innovante impliquée dans Bitcoin et DeFi, il est préoccupé par les risques que le secteur fait peser sur les investisseurs. Il fait valoir que certaines plates-formes décentralisées «ont en fait beaucoup de centralisation» et que les projets de cryptographie devraient enregistrer leurs produits auprès de l’agence de réglementation.

« Nous nous concentrons sur la protection des investisseurs. Nous sommes neutres vis-à-vis de la technologie, du Bitcoin et des autres jetons cryptographiques… et de leurs technologies innovantes. Mais en même temps, nous ne sommes pas neutres quant à la protection des investisseurs. Donc, si quelqu’un participe à un projet qui offre une sécurité, il devrait venir, il devrait s’inscrire.

Ces plateformes financières dites décentralisées ont en fait beaucoup de centralisation. Il y a un groupe d’entrepreneurs qui gèrent ces plateformes et ils devraient venir travailler avec nous et s’inscrire.

Gensler poursuit en suggérant que le champ DeFi n’atteindra pas son plein potentiel si les entreprises et les projets du secteur tentent de rester en dehors d’un environnement réglementaire.

« Ce domaine n’atteindra aucun de son potentiel s’il essaie de rester en dehors de nos lois. Nos lois sur le blanchiment d’argent, nos lois sur la conformité fiscale et ce sur quoi nous nous concentrons à la protection des investisseurs de la FCC.

Quant à ce que le président pense d’un dollar numérique, il préfère laisser la question à la Réserve fédérale américaine, au Trésor et au Congrès.

Gensler a précédemment exprimé sa crainte que les pièces stables puissent être utilisées pour éviter les règles bancaires traditionnelles.

