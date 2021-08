Le président de la SEC déclare que l’innovation de Satoshi Nakamoto est réelle et que les règles de cryptographie sont claires – Réglementation Bitcoin News Crypto new media

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, affirme que l’innovation de Satoshi Nakamoto est réelle. “Cela a été et pourrait continuer à être un catalyseur de changement dans les domaines de la finance et de l’argent”, a-t-il déclaré.

L’innovation de Satoshi Nakamoto est réelle

Le président de la SEC, Gary Gensler, a parlé de la réglementation du bitcoin et de la crypto-monnaie la semaine dernière au Aspen Security Forum, où il a présenté ses plans pour réglementer l’espace crypto. Il a commencé par faire référence au livre blanc Bitcoin et à son créateur, le pseudonyme Satoshi Nakamoto.

“Son innovation a stimulé le développement d’actifs cryptographiques et de la technologie blockchain sous-jacente”, a déclaré Gensler à propos de Satoshi, ajoutant que “la classe d’actifs cryptographiques a explosé” et vaut maintenant environ 1,83 billion de dollars.

Notant que lorsqu’il était au Massachusetts Institute of Technology (MIT) avant d’être confirmé à la tête de la SEC, il a fait des recherches, écrit et enseigné sur le sujet du bitcoin, de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain. Gensler est d’avis :

Dans ce travail, j’en suis venu à croire que, bien qu’il y ait eu beaucoup de battage médiatique déguisé en réalité dans le domaine de la cryptographie, l’innovation de Nakamoto est réelle. En outre, il a été et pourrait continuer d’être un catalyseur de changement dans les domaines de la finance et de l’argent.

Contrairement à la monnaie fiduciaire, Gensler a déclaré que « à la base, Nakamoto essayait de créer une forme de monnaie privée sans intermédiaire central, comme une banque centrale ou des banques commerciales ». Cependant, il pense qu’actuellement “Aucun seul actif cryptographique ne remplit globalement toutes les fonctions de l’argent”.

Le président a expliqué que les actifs cryptographiques “sont des réserves de valeur hautement spéculatives”, affirmant qu’ils “n’ont pas été beaucoup utilisés comme unité de compte”. Il a ajouté :

Nous n’avons pas non plus vu la cryptographie beaucoup utilisée comme moyen d’échange. Dans la mesure où il est utilisé en tant que tel, c’est souvent pour contourner nos lois en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les sanctions et la perception des impôts. Il peut également permettre l’extorsion via un ransomware, comme nous l’avons récemment vu avec Colonial Pipeline.

Gensler a noté qu’il était « neutre sur le plan technologique », mais a souligné qu’en ce qui concerne la réglementation des crypto-monnaies, « je suis tout sauf neutre en matière de politique publique ».

Il a poursuivi : « À mesure que les nouvelles technologies arrivent, nous devons nous assurer que nous atteignons nos principaux objectifs de politique publique. En finance, il s’agit de protéger les investisseurs et les consommateurs, de se prémunir contre les activités illicites et d’assurer la stabilité financière.

Pendant ce temps, l’ancien professeur du MIT a affirmé que les règles de cryptographie étaient claires, soulignant que de nombreux jetons “sont proposés et vendus en tant que titres”. Concernant la question de savoir si quelque chose est une sécurité, il a décrit :

Il y a en fait beaucoup de clarté sur ce front… Certaines règles liées aux actifs cryptographiques sont bien établies. Le test pour déterminer si un actif cryptographique est un titre est clair.

Cependant, de nombreuses personnes n’étaient pas d’accord avec le président de la SEC selon lequel les règles sont claires, y compris le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, qui est actuellement poursuivi par l’agence pour la vente de jetons XRP.

Le PDG de Ripple a déclaré: «À mon avis, si vous avez affaire à un alcoolique qui ne veut pas admettre qu’il a un problème d’alcool, dire que nous avons une certitude, nous avons de la clarté, c’est comme l’alcoolique qui dit ‘Je ne ‘pas de problème’. C’est l’éléphant dans la pièce.

Que pensez-vous des commentaires du président de la SEC, Gary Gensler ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

