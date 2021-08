Le président de la SEC fait une prise de pouvoir, mais cela était prévu et contribuera à l’expansion de DeFi et à l’approbation de l’ETF Bitcoin

Le partisan de la crypto, la commissaire de la SEC, Hester Peirce, a répliqué Gary Gensler, affirmant que les lois sur les valeurs mobilières existantes ne fonctionnent pas bien pour certains aspects de la crypto. C’est « la liberté des gens d’interagir à l’aide des nouvelles technologies » qui a produit l’innovation.

S’exprimant lors du Forum sur la sécurité d’Aspen, le président de la SEC des États-Unis, Gary Gensler, a déclaré qu’aucun actif cryptographique ne remplit toutes les fonctions de l’argent. Ce sont avant tout des véhicules numériques et rares pour l’investissement spéculatif.

“En ce sens, on peut dire que ce sont des réserves de valeur hautement spéculatives.”

Les actifs cryptographiques n’ont pas non plus été beaucoup utilisés comme unité de compte ou moyen d’échange. Lorsqu’il est utilisé dans ce sens, il s’agit souvent de contourner les lois relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent, les sanctions et la collecte des impôts ou pour permettre l’extorsion via un ransomware. Il a ajouté que cette classe d’actifs est « en proie à la fraude, à l’escroquerie et aux abus ».

0/ Beaucoup de gens voient les récents commentaires du président de la SEC Gary Gensler comme étant négatifs (voire hostiles) à la crypto. Je suis fortement en désaccord avec ce point de vue et le considère plutôt comme une opportunité. – SpartanBlack (@SpartanBlack_1) 4 août 2021

En tant que décideur, a déclaré Gensler, il est « neutre sur le plan technologique » mais pas neutre sur les politiques publiques, et à mesure que de nouvelles technologies apparaissent, les investisseurs et les consommateurs doivent être protégés contre les activités illicites et assurer la stabilité financière.

« Si vous souhaitez investir dans une réserve de valeur numérique, rare et spéculative, ce n’est pas un problème. Des acteurs de bonne foi spéculent sur la valeur de l’or et de l’argent depuis des milliers d’années. À l’heure actuelle, nous n’avons tout simplement pas assez de protection des investisseurs dans la cryptographie. Franchement, en ce moment, cela ressemble plus au Far West. »

Pensée finale : Rien de tout cela ne devrait être un choc pour TOUT LE MONDE. Vous voulez dire que vous pensiez que 60 milliards de dollars de contrats intelligents n’attireraient pas l’attention du gouvernement ? https://t.co/ERKTEJwRDP – Zzz (@SplitCapital) 3 août 2021

Selon lui, dans ce Far West, de nombreux tokens sont vendus sous forme de titres. Ceux qui achètent ces jetons anticipent des bénéfices et un petit groupe d’entrepreneurs et de technologues nourrit les projets.

«Je pense que nous avons maintenant un marché de la cryptographie où de nombreux jetons peuvent être des titres non enregistrés, sans divulgation requise ni surveillance du marché. Cela laisse les prix ouverts à la manipulation » et les investisseurs vulnérables.

Ravi de voir @GaryGensler aborder les problèmes de cryptographie, mais les lois sur les valeurs mobilières existantes ne fonctionnent pas bien pour certains aspects de la cryptographie et la liberté des personnes d’interagir à l’aide de nouvelles technologies a produit l’innovation au cœur de notre prospérité. Au plaisir de travailler ensemble. – Hester Peirce (@HesterPeirce) 3 août 2021

Ces jetons comprennent des jetons d’actions, des jetons à valeur stable adossés à des titres ou un produit virtuel offrant une exposition synthétique aux titres sous-jacents, et sont soumis aux lois sur les valeurs mobilières et doivent fonctionner dans le cadre du régime des valeurs mobilières, a-t-il ajouté.

En termes d’ETF, Gensler a déclaré qu’un ETF conforme aux règles strictes de la SEC pour les fonds communs de placement pourrait fournir aux investisseurs les protections nécessaires. Il a également signalé une ouverture à un ETF, mais au lieu d’un fonds adossé à Bitcoin, il en a choisi un axé exclusivement sur les contrats à terme Bitcoin proposés par CME, obligeant les investisseurs à déposer une marge substantielle pour négocier.

Le discours de Gensler aujourd’hui était carrément au milieu et tout à fait cohérent avec ce que les conseils juridiques plus conservateurs dans l’espace ont été pendant des années. Le gars au sommet à 100% comprend la crypto. Je pense que c’est en fait haussier pour les perspectives d’un ETF Bitcoin. https://t.co/3QQHNVrhiK – Preston Byrne (@prestonjbyrne) 3 août 2021

Gensler a également souligné les plateformes de crypto trading, les plateformes de prêt et les plateformes DeFi qui facilitent le trading par les traders américains qui utilisent des VPN. Et ils doivent s’enregistrer auprès de la Commission à moins d’en être exemptés, a-t-il ajouté.

Avec DeFi voulant s’étendre à des milliards d’utilisateurs, institutionnaliser et embaucher des conseillers juridiques en interne, cela aiderait le secteur à être réglementé et à répondre aux normes de protection des investisseurs, a déclaré SpartanBlack du fonds crypto The Spartan Group.

En termes de pièces stables, l’ancien partenaire de Goldman Sachs a mentionné Diem de Facebook en raison de son impact potentiel sur la politique monétaire, la politique bancaire et la stabilité financière.

Sur le marché de la crypto, sans les nommer, Gensler a parlé de quatre grandes pièces stables (USDT, USDC, BUSD, DAI) sur le marché des pièces stables d’une valeur de 113 milliards de dollars, qui sont intégrées dans les plateformes de trading et de prêt de crypto.

Le fait que près des trois quarts des échanges sur tous les échanges cryptographiques aient eu lieu entre un stablecoin et un autre jeton le mois dernier, une telle utilisation “peut faciliter ceux qui cherchent à contourner une multitude d’objectifs de politique publique liés à notre système bancaire et financier traditionnel” et affecte « sécurité nationale », a-t-il déclaré.

0/ Alors que le marché s’inquiète de ce que les derniers commentaires de la SEC réservent à la crypto, il y a plus en jeu que de simples prix symboliques. Les règles que Gensler mettra en œuvre dans les mois à venir détermineront littéralement qui gagnera la guerre technologique des 2-3 prochaines décennies. – SpartanBlack (@SpartanBlack_1) 4 août 2021

Selon Gensler, qui était le président de la CFTC pendant l’administration Obama, ces pièces stables peuvent également être des sociétés de valeurs mobilières et d’investissement.

Il a conclu que la SEC travaille en étroite collaboration avec le Congrès, l’Administration et les autres régulateurs. À son avis, la priorité législative devrait être sur les plateformes de crypto trading, de prêt et de DeFi.

«Nous avons besoin d’autorités supplémentaires du Congrès pour empêcher les transactions, les produits et les plates-formes de tomber entre les failles réglementaires. Nous avons également besoin de plus de ressources pour protéger les investisseurs dans ce secteur en croissance et volatil. »

