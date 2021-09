Juridique & Réglementaire

Le président de la SEC, Gary Gensler, appelle à l’enregistrement des échanges cryptographiques auprès de la Commission

Dans ses remarques préparées pour l’audience du Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines, Gary Gensler se concentre sur de « grandes parties » du marché de la cryptographie – finance, émission, commerce et prêt – ne fonctionnant pas dans les cadres réglementaires.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, comparaîtra devant le comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines à 10 h HE aujourd’hui, où il parlera des actifs cryptographiques.

Dans ses remarques préparées qui ont été publiées avant la réunion, Gensler a réitéré qu’à l’heure actuelle, “de grandes parties” du marché de la cryptographie ne fonctionnent pas dans les cadres réglementaires qui protègent les investisseurs, se prémunint contre les activités illicites et assurent la stabilité financière.

« Nous n’avons tout simplement pas suffisamment de protection des investisseurs dans le financement, l’émission, le commerce ou le prêt de la cryptographie. » “À cette époque, cela ressemble plus au Far West ou à l’ancien monde de” l’acheteur, méfiez-vous ” qui existait avant l’adoption des lois sur les valeurs mobilières.”

Sa déclaration répète principalement les remarques qu’il a faites sur la crypto-monnaie jusqu’à présent cette année, notant à quel point cette classe d’actifs est en proie à la fraude, aux escroqueries et aux abus, ajoutant que l’agence se concentre sur la collaboration avec d’autres régulateurs financiers pour protéger les investisseurs sur ces marchés. .

En outre, l’accent est mis sur le comblement des lacunes avec l’aide du Congrès en ce qui concerne l’offre et la vente de jetons cryptographiques, de plateformes de trading et de prêt cryptographiques, de pièces stables, de véhicules d’investissement offrant une exposition à des actifs cryptographiques ou de dérivés et à la garde de crypto.

Gensler a en outre noté que la SEC travaillait déjà avec l’agence sœur la CFTC ainsi que la Réserve fédérale, le Département du Trésor, le Bureau du contrôleur de la monnaie et d’autres membres du Groupe de travail du président sur les marchés financiers sur ces questions.

« J’ai suggéré que les plateformes et les projets viennent nous parler.

Selon Gensler, avec des plates-formes contenant des milliers de jetons, il est “assez éloigné” qu’aucun d’entre eux ne constitue une sécurité. En tant que tel, dans ce cas, en vertu des lois en vigueur, ces échanges cryptographiques “doivent s’enregistrer auprès de la Commission à moins qu’ils ne soient éligibles à une exemption”.

L’ancien partenaire de Goldman Sachs, qui était également président de la CFTC pendant l’administration Obama, a déclaré que si « cette technologie a été et peut continuer d’être un catalyseur de changement », les technologies ne durent pas longtemps en dehors du cadre réglementaire. Il pense que la SEC, ainsi que la CFTC et d’autres, peuvent avoir

« une surveillance et une protection des investisseurs plus solides dans le domaine de la crypto-finance. »

