Le président de la SEC, Gary Gensler, appelle le Congrès à réglementer les échanges cryptographiques

Gary Gensler, le nouveau président de la US Securities and Exchange Commission, a demandé au Congrès américain de prendre des décisions importantes concernant la réglementation des crypto-monnaies.

Le président de la SEC a abordé cette question lors d’une audition organisée par le comité des services financiers de la Chambre, où la volatilité du marché entourant la hausse du cours des actions de GameStop plus tôt cette année a été discutée.

Gensler a fait ces commentaires en réponse à une question posée par le représentant Patrick McHenry sur ce que la SEC ferait pour s’assurer que l’industrie de la cryptographie continue de se conformer à la loi et aux cas d’utilisation légitimes.

Gensler a répondu que les investisseurs américains manquaient de protection lorsqu’ils négociaient des Bitcoins sur des échanges cryptographiques. Par conséquent, il a demandé au Congrès américain d’envisager d’augmenter la protection des investisseurs pour les échanges cryptographiques.

Gensler a déclaré que, les échanges cryptographiques n’ayant pas de cadre réglementaire fourni par la SEC ou la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), le Congrès américain était chargé d’instaurer une plus grande confiance chez les investisseurs en réglementant les échanges cryptographiques.

Bien que l’autorité de la SEC implique la réglementation des actifs numériques que le régulateur considère comme des titres, Bitcoin n’entre pas dans cette catégorie.

Gensler a déclaré que Bitcoin est une marchandise en vertu de la loi américaine et n’est pas soumis à la surveillance de la SEC. Il a dit:

«La SEC a actuellement beaucoup d’autorité dans le domaine des valeurs mobilières, et un certain nombre de crypto-monnaies relèvent de cette juridiction. Mais il y a certains domaines, en particulier le trading de Bitcoin sur de grandes bourses, où le public n’est pas vraiment protégé actuellement. “

Sans une surveillance réglementaire stricte du marché des échanges cryptographiques, Gensler a déclaré qu’il n’y avait aucune protection contre la manipulation ou la fraude. Il a déclaré que le marché de la cryptographie de 2000 milliards pourrait bénéficier d’une meilleure protection des investisseurs et a donc suggéré que le Congrès joue un rôle actif en fournissant plus de clarté réglementaire, en particulier autour des échanges. Gensler a déclaré:

«Seul le Congrès peut vraiment y remédier. Il serait bon de réfléchir à l’opportunité de fournir plus de protection aux investisseurs pour les échanges cryptographiques. “

En ce qui concerne la frénésie GameStop, Gensler a parlé du rôle des communautés en ligne comme Reddit dans la conduite des cours des actions. Cependant, il a affirmé qu’il n’était pas intéressé à restreindre la liberté d’expression, mais était plus intéressé à voir si des acteurs malveillants profitaient de ces communautés pour manipuler les marchés.

Il a révélé que la SEC prévoyait de publier un rapport cet été évaluant la folie commerciale de GameStop et sa réaction.

Correction des lacunes dans l’industrie de la cryptographie

Gensler a prêté serment en tant que président de la SEC le mois dernier. Au cours de sa nomination, il a suggéré qu’une surveillance accrue du gouvernement sur les actifs cryptographiques viendrait. Sa nomination pourrait avoir un impact significatif sur l’industrie de la crypto-monnaie. Les défenseurs de la crypto-monnaie ont projeté que sous sa direction, les États-Unis pourraient voir une approbation Bitcoin ETF et une clarté réglementaire indispensable dans le domaine des actifs numériques.

En tant qu’ancien président de la Commodity Futures Trading Commission et ancien banquier d’investissement de Goldman Sachs, Gensler possède une riche expérience en tant que président de la SEC. Ce qui le distingue de ses prédécesseurs, c’est que Gensler est le premier expert en blockchain et crypto à diriger la SEC. Il était un professeur qui a enseigné le cours «Blockchain and Money» à la Sloan School of Management du MIT et considère Bitcoin comme un «catalyseur du changement».

Source de l’image: Shutterstock