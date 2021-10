Le président de la SEC, Gary Gensler, “attend avec impatience” l’examen des applications d’ETF à terme Bitcoin

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré qu’il attendait avec impatience l’examen des dépôts de ETF à terme Bitcoin.

Le président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, a parlé de la réglementation des crypto-monnaies et des fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin lors de la conférence Financial Times Future of Asset Management North America cette semaine.

Dans des remarques préparées, il a discuté des “véhicules d’investissement qui offrent une exposition aux actifs cryptographiques”, notant que “plus tôt cette année, plusieurs fonds communs de placement à capital variable ont été lancés qui ont investi dans des contrats à terme sur bitcoins négociés sur le Chicago Mercantile Exchange (CME). “.

Gensler a ajouté : « Par la suite, nous avons commencé à voir des dépôts en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement. [’40 Act] concernant les fonds négociés en bourse (ETF) cherchant à investir dans des contrats à terme Bitcoin négociés par CME », et a détaillé :

Lorsqu’elle est combinée avec les autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, la Loi de 40 offre d’importantes protections aux investisseurs pour les fonds communs de placement et les FNB. J’espère que le personnel examinera ces présentations.

Ainsi, Gensler a expliqué que certaines lois offrent des « protections importantes des investisseurs » pour les ETF, y compris ceux qui cherchent à investir dans des contrats à terme Bitcoin. Il attend donc avec impatience de voir l’examen de ces dépôts par la SEC.

En août, Gensler a également déclaré qu’il attendait avec impatience l’examen par le personnel des dépôts d’ETF, “en particulier s’ils sont limités à ces contrats à terme sur bitcoins négociés par CME”.

Il a également souligné dans la conférence décrite la nécessité de protéger les investisseurs. «Cet espace crypto est maintenant certainement d’une taille qui, sans ces protections des investisseurs contre les banques, les assurances, les lois sur les valeurs mobilières et la surveillance du marché, je pense que quelqu’un sera blessé. Beaucoup de gens sont susceptibles de se blesser », a déclaré Gensler.

À propos des sociétés de cryptographie

Le président de la SEC a exhorté les sociétés de cryptographie à discuter de la nécessité de s’inscrire auprès de la SEC. Sans nommer de plates-formes spécifiques, a-t-il déclaré, certaines entreprises ont “dit des choses publiquement sur certaines de ces conversations”. Récemment, Coinbase a parlé sur Twitter spécifiquement de son produit de prêt crypto que la SEC a menacé de poursuivre s’il était lancé, donc Gensler fait probablement référence à cet échange. Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a qualifié le comportement du chien de garde des valeurs mobilières de “incomplet”. Ensuite, la société cotée au Nasdaq a abandonné son projet de lancer le produit.

Gensler a déclaré lors de la conférence :

Il y aura des moments où les gens viendront et diront « Inscrivez-vous ». Ne va-t-il pas arriver que tout le monde entre et dise : « Pouvez-vous nous dire que nous ne sommes pas un agent de sécurité ? »

Il convient de rappeler que Gensler a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de réguler le marché.

Comme nous l’avons dit, aucun ETF n’a encore été approuvé aux États-Unis, alors que chez son voisin du nord, le Canada, il y en a déjà plusieurs approuvés.

