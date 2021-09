Le président de la SEC, Gary Gensler, cible les plateformes de prêt crypto, à commencer par Coinbase Lend

La SEC ne veut pas que Coinbase Lend permette à ses utilisateurs de gagner un taux d’intérêt de 4% sur l’USDC “plus de 8 fois la moyenne nationale pour les comptes d’épargne à haut rendement”.

Coinbase a été mis en garde par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis contre le lancement d’un nouveau produit, Lend, qui permet à ses utilisateurs de gagner des intérêts sur leurs avoirs cryptographiques.

Le plus grand échange de crypto aux États-Unis a déclaré avoir reçu un avis de Wells indiquant que l’agence intenterait une action coercitive contre eux si l’entreprise allait de l’avant avec son produit. Coinbase a déclaré qu’il prévoyait de retarder le lancement au moins jusqu’en octobre.

Coinbase Lend permet aux utilisateurs de gagner un taux d’intérêt de 4% sur l’USDC stablecoin, qui, selon lui, est “plus de 8 fois la moyenne nationale pour les comptes d’épargne à haut rendement”.

Capture réglementaire 101. Les banques ne veulent pas de ce type de prêt car les taux sont plus élevés que ce qu’elles peuvent offrir. SEC protège les banques (Dodd-Frank Act a remis aux banques les clés du château). C’est dommage. https://t.co/rGCIANeWuh – J◎e McCann (@joemccann) 8 septembre 2021

Dans le blog de l’entreprise, Paul Grewal, directeur juridique, a déclaré qu’ils s’étaient engagés de manière proactive avec la SEC à propos du prêt pendant près de six mois. Mais n’a obtenu aucune réponse de l’agence autre que le fait que la SEC considérait que le prêt impliquait la sécurité.

Au lieu de fournir une explication, la SEC a ouvert une enquête formelle et a demandé des documents et des réponses écrites, ainsi que le nom et les coordonnées de chaque personne figurant sur sa liste d’attente de prêt.

« Nous n’avons pas accepté de fournir cela parce que nous adoptons une approche très prudente face aux demandes d’informations personnelles des clients. Nous ne pensons pas non plus que cela soit pertinent pour les questions particulières que la SEC pourrait avoir sur le prêt impliquant un titre, en particulier lorsque la SEC ne partagera aucune de ces questions avec nous », a déclaré Grewal.

Le but d’un régulateur est de s’en prendre aux mauvais acteurs. Dans ce cas, le mauvais acteur est la SEC. – Kyle Davies (@kyled116) 8 septembre 2021

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, s’est également rendu sur Twitter pour partager le “comportement vraiment sommaire” de la SEC.

Il a également souligné comment, lors de son audition de confirmation, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré qu’il était “important pour la SEC de fournir des conseils et de la clarté”. Et maintenant, ils font exactement le contraire.

Plus tôt ce mois-ci, dans une interview avec FT, Gensler a demandé aux sociétés de cryptographie de « Parlez-nous, entrez », ajoutant que les plateformes existantes « implorent le pardon, plutôt que de demander la permission ». Et quand Coinbase a fait exactement cela, la SEC n’a fourni aucune explication.

« Si vous ne voulez pas de cette activité, publiez simplement votre position par écrit et appliquez-la uniformément dans l’ensemble de l’industrie.

.@brian_armstrong vous semblez surpris. Apparemment, vous n’avez pas écouté attentivement les remarques de @GaryGensler du 3 août. Je ferai un lien vers celui-ci dans un tweet de suivi. Altcoiners, nous vous avons dit que Gensler a dit que tous les alts sauf 5 à 25 seraient radiés des bourses réglementées. https://t.co/y2waf4b9vz — échelle log 🇸🇻 (@_log_scale_) 8 septembre 2021

Comme nous l’avons signalé, Gensler a ciblé deux domaines : les plateformes de crypto trading et de prêt et les stablecoins qui sont intégrés sur ces plateformes. Il a également demandé qu’elles soient prioritaires législatives, qu’elles soient centralisées ou décentralisées.

Le PDG a ensuite fait valoir que si la SEC prétend travailler pour protéger les investisseurs et créer des marchés équitables, qui exactement “protégent-ils ici et où est le mal?”

Armstrong a également rencontré tous les régulateurs et branches du gouvernement du DC qu’il a pu en mai de cette année, à l’exception de la SEC qui a “refusé” de le rencontrer, “en disant” nous ne rencontrons aucune société de cryptographie”. C’était juste après que nous soyons devenus la première société de cryptographie à entrer en bourse aux États-Unis », a-t-il déclaré.

5/ Les critiques de Crypto à DC * ne peuvent pas * gagner leurs arguments sur le mérite et ça se voit. + Secteur technologique américain à la croissance la plus rapide

+ Internet financier qui maintient les États-Unis dominants dans la finance et le dollar américain fort

+ User Owned Economy qui favorise l’inclusion financière Pourquoi le bloquer ?! – Ryan Selkis (@twobitidiot) 8 septembre 2021

En réponse au fil Twitter d’Armstrong, Mark Cuban des Dallas Mavericks lui a conseillé de passer à l’offensive.

Pendant ce temps, la communauté crypto a souligné le fait que Gensler est un ancien partenaire de Goldman Sachs et a émis l’hypothèse que le secteur bancaire prend des mesures derrière le rideau pour essayer de freiner l’industrie de la crypto qui révolutionne la finance et travaille à les mettre en faillite. D’autres spéculent qu’il pourrait s’agir d’une prise de pouvoir politique personnelle par les dirigeants de la SEC.

Le rasoir d’Occam…. ils travaillent tous pour les banques. Gensler, Warren, Yellen, tous. Il y a une raison pour laquelle les banques dépensent des centaines de millions de dollars pour « faire pression » des deux côtés de l’allée. Preuve de participation dans sa forme définitive. Les propriétaires auront leur chemin. « Démocratie » est un conte de fées… – Mandarin blasé (@Hollywood_Dave) 8 septembre 2021

« J’espère que la SEC s’efforcera de créer la clarté que cette industrie mérite, sans nuire aux consommateurs et aux entreprises dans le processus. L’Amérique pourrait vraiment nous utiliser pour travailler ensemble pour comprendre cela dès maintenant », a conclu Armstrong.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.