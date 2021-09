Le président de la SEC, Gary Gensler, révèle son intention de nettoyer l’espace cryptographique

Publicité





Points clés à retenir

Le président de la SEC, Gary Gensler, se déchaîne contre l’industrie de la crypto-monnaie dans une récente interview. Gensler considère que plus de 5 000 crypto-monnaies sont des valeurs mobilières et ne cessera de les poursuivre. Il considère également les pièces stables comme des fonds privés et non susceptibles de durer.

Gary Gensler, président de la Securities and Exchange Commission (SEC), s’est exprimé dans une récente interview pour répondre aux préoccupations des observateurs du marché concernant les plans de la commission visant à réglementer le secteur des crypto-monnaies.

Dans l’interview de David Ignatius du Washington Post, Gensler a de nouveau décrit le marché de la cryptographie avec son analogie souvent utilisée avec le « far West » en disant que l’espace était truffé de signes avant-coureurs qui pourraient avoir des répercussions sur les consommateurs si la SEC ne faisait pas quelque chose. à propos de ça.

Le président Gensler a prouvé qu’il avait une compréhension approfondie de Bitcoin, pouvant même citer par cœur le créateur anonyme de Bitcoin, Satoshi Nakatomo. Il a de nouveau montré cette compréhension dans ce qui semblait créer une distinction entre Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Dans l’interview, ses vues sur Bitcoin étaient qu’il s’agit d’une réserve de valeur numérique, bien que très volatile et spéculative, qui est au cœur d’un changement radical dans le monde de la finance avec sa technologie de grand livre distribué.

« Je pense que cela a été un catalyseur de changement. L’innovation de Nakamoto-san, non seulement le bitcoin en tant que premier type, mais toute cette technologie de grand livre distribué a été un catalyseur de changement qui, partout dans le monde, les banques centrales et le secteur privé cherchent comment nous pouvons améliorer nos systèmes de paiement, ” il a dit.

Il ne détient cependant pas beaucoup d’autres crypto-monnaies au même titre que Bitcoin. Il a déclaré que la SEC ne cédera pas en s’attaquant à plus de 5 000 crypto-monnaies différentes qu’elle considère comme ayant des caractéristiques de titres. Selon Gensler, ces cryptos ont la particularité que le public s’appuie sur leurs créateurs « dans une entreprise commune, anticipant les profits ».

Il a également sonné l’alarme au sujet des pièces stables qu’il décrit comme agissant comme des « jetons de poker au casino » – de l’argent privé. Gensler, soulignant ses plans pour les pièces stables, a déclaré que la commission travaillait avec le Congrès sous la direction du secrétaire Yellen sur un rapport sur les pièces stables. Cette collaboration visait également à combler les lacunes qu’il a identifiées dans les pouvoirs de la SEC, bien qu’il considère que la commission dispose déjà de pouvoirs solides.

« Les fonds privés ne durent généralement pas aussi longtemps. Donc, je ne pense pas qu’il y ait une viabilité à long terme pour cinq ou six mille formes d’argent privées », a déclaré Gensler, ajoutant « Donc, en attendant, je pense qu’il vaut la peine d’avoir un régime de protection des investisseurs autour de cela.

Gensler s’est également exprimé sur la situation qui se prépare en Chine, où les investisseurs craignent les conséquences que le défaut de paiement d’Evergrande allait avoir sur les États-Unis et le marché des crypto-monnaies.

Le président de la SEC a rassuré les investisseurs sur le fait que la SEC était bien assise sur les craintes de contagion et prenait des mesures pour les contrer. Il souligne que la commission avait suspendu l’émission de nouvelles sociétés chinoises aux États-Unis jusqu’à ce qu’elles puissent se conformer à une divulgation complète aux investisseurs.