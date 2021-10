Le président de la SEC, Gary Gensler, verse de l’eau froide sur la possibilité d’un ETF Bitcoin Spot

Les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin Futures ont commencé à être négociés, mais il n’y a pas encore d’espoir pour un ETF Bitcoin physique, et s’il y en a eu, ils sont anéantis par le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler.

S’exprimant lundi lors du sommet de tous les marchés de Yahoo Finance, Gensler a réitéré ses inquiétudes concernant la protection des investisseurs sur le marché de la cryptographie de 2,75 billions de dollars.

« Les investisseurs ne sont pas protégés comme ils le sont, qu’ils se lancent sur les marchés boursiers ou obligataires que nous surveillons depuis si longtemps. » « Sans cela, je pense que c’est vraiment, comme je l’ai dit à d’autres, un peu du Far West. »

La semaine dernière, le premier ETF lié aux contrats à terme Bitcoin a été approuvé aux États-Unis, dont les débuts ont été le deuxième plus grand jamais enregistré pour un ETF et le plus rapide à avoir amassé 1 milliard de dollars d’actifs.

Sur le dos de l’ETF, le prix du Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique à 67 000 $, sur lequel l’optimisme a commencé à s’installer sur la perspective de donner également le feu vert à un ETF au comptant Bitcoin.

Mais Gensler a noté que les contrats à terme sur bitcoins sont réglementés par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

« Il s’agit d’apporter un maximum de cet espace dans le cadre de la protection des investisseurs.

Quelques jours après les débuts de ProShares (BITO), Valkyrie a également lancé son propre ETF de stratégie Bitcoin (BTF) avec la PDG de Valkyrie, Leah Wald, déclarant qu’avec les régulateurs qui approuvaient les ETF à terme bitcoin, elle pensait que « la demande est suffisamment forte pour apporter deux ou trois ETF à terme Bitcoin » au marché.

Pendant ce temps, Grayscale Investments a également déposé un dossier pour convertir son plus grand Bitcoin Trust (GBTC) en un ETF au comptant bitcoin, alimentant l’espoir que le régulateur pourrait bientôt s’ouvrir à des offres au comptant.

Mais Gensler n’a pas dit si la SEC avait changé d’attitude à l’égard d’un produit au comptant après les débuts à chaud des produits à terme.

« Ces marchés, en grande partie dans le monde entier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n’ont pas les mêmes protections contre la fraude et la manipulation et les opérations de front et autres abus. » « La plupart ne relèvent pas de la compétence de la protection des investisseurs. »

Selon Nate Geraci, président de The ETF Store, les commentaires de Gensler montrent que la SEC est encore loin d’approuver une telle offre.

« La SEC ne pense pas pouvoir surveiller correctement les échanges cryptographiques et lutter contre les fraudes et manipulations potentielles. » « Bien que les ETF bitcoins basés sur des contrats à terme soient une première étape positive, il semble que les investisseurs pourraient attendre un certain temps sur un produit au comptant. »

