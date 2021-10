Le président de la SEC, Gensler, explique pourquoi ils ont approuvé l’ETF Bitcoin BITO

Gary Gensler – président de la Securities and Exchange Commission – a récemment expliqué son approbation d’un Bitcoin Futures ETF. Il pense que l’ETF ProShares relève plus facilement des protections actuelles des investisseurs qu’un fonds négocié au comptant. Cependant, de nombreux bitcoiners et autres partisans de la cryptographie y restent opposés.

Protections pour les utilisateurs de FNB à terme

Gensler a exprimé ses réflexions dans une récente interview avec CNBC, discutant de l’approbation de l’ETF ProShares Bitcoin Strategy. L’intervieweur a demandé pourquoi le président avait donné son feu vert à un ETF Bitcoin Futures avant un ETF Bitcoin Spot.

Gensler a répondu en contextualisant l’approbation dans les objectifs de la SEC. Il a expliqué que s’ils accueillent favorablement l’innovation technologique, ils doivent intégrer les projets dans le périmètre de protection des investisseurs.

« Je pense que nous, dans le secteur officiel, devrions être neutres sur le plan technologique, mais pas neutres sur le plan politique », a déclaré le président.

Il a également déclaré que Bitcoin Futures était déjà supervisé par la Commodities and Futures Trading Commission depuis quatre ans. La CFTC supervise le Chicago Mercantile Exchange (CME), qui opère en vertu de la loi de 1940 sur les sociétés d’investissement. Il offre aux investisseurs une protection contre les manipulations courantes du marché.

Dans le prospectus post-effectif de ProShares publié la semaine dernière, la société a déposé son ETF Bitcoin en vertu de la loi de 1940.

Gensler a précisé que Bitcoin est toujours une classe d’actifs hautement spéculative et volatile, mais que la surveillance réglementaire de la CFTC est néanmoins appréciée.

Les FNB à terme sont-ils un meilleur choix pour les investisseurs ?

Certaines voix influentes de la communauté crypto ont critiqué la SEC pour avoir d’abord approuvé un ETF Bitcoin Futures.

Raoul Pal – PDG de Global Macro Investor – a critiqué le produit pour avoir prélevé des tranches massives sur les bénéfices des investisseurs en frais d’administration. Il l’a qualifiée de solution « sous-optimale » par rapport au trading au comptant et qui nuit plus aux investisseurs particuliers qu’elle ne les aide.

Des voix populaires, dont Willy Woo et Preston Pysh, ont également été critiques. Ils ont prédit que les frais excessifs associés à l’ETF ProShares créeraient une pression de vente nette sur BTC, abaissant son prix.

Peu de temps après l’approbation de ProShares, Grayscale a demandé à transformer son fonds Bitcoin en un ETF au comptant Bitcoin coté en bourse. Il n’y a encore aucun signal que celui-ci ou un autre ETF spot Bitcoin sera approuvé.

