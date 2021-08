Le président de la SEC, Gensler, présente des plans pour le trading crypto, les échanges, la protection des investisseurs, les ETF Bitcoin – Réglementation Bitcoin News Crypto new media

in

Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, a expliqué comment la SEC envisage de réglementer l’industrie de la cryptographie. En se concentrant sur la protection des investisseurs, Gensler a discuté des préoccupations de la SEC concernant le trading de crypto, les bourses, les prêts, les plateformes de défi et les fonds négociés en bourse (ETF).

Gary Gensler décrit les priorités de la SEC en matière de cryptographie

Le président de la SEC, Gary Gensler, a présenté mardi les plans de l’agence concernant la réglementation des crypto-monnaies lors du Forum sur la sécurité d’Aspen. Il a décrit:

À l’heure actuelle, nous n’avons tout simplement pas assez de protection des investisseurs dans la cryptographie. Franchement, en ce moment, ça ressemble plus au Far West. Cette classe d’actifs regorge de fraudes, d’escroqueries et d’abus dans certaines applications… Si nous ne réglons pas ces problèmes, je crains que beaucoup de gens ne soient blessés.

Il a expliqué: «Il y a beaucoup de battage médiatique et de spin sur le fonctionnement des actifs cryptographiques. Dans de nombreux cas, les investisseurs ne sont pas en mesure d’obtenir des informations rigoureuses, équilibrées et complètes.

Réglementation des plates-formes cryptographiques : Gensler dit que beaucoup proposent des titres non enregistrés

Le président de la SEC a expliqué que de nombreux jetons sont offerts et vendus en tant que titres. « J’ai exhorté le personnel à continuer de protéger les investisseurs en cas de vente de titres non enregistrés », a-t-il déclaré.

Ensuite, le président a déclaré qu’il pensait que les plateformes de trading crypto, les plateformes de prêt et les plateformes de finance décentralisée (defi) “peuvent impliquer les lois sur les valeurs mobilières”, et dans certains cas les lois sur les matières premières et les lois bancaires également.

Il a également souligné que les plateformes de trading de crypto-monnaie n’ont pas la même protection des investisseurs que les bourses traditionnelles, comme la Bourse de New York (NYSE). En outre, il a déclaré que de nombreuses plates-formes étrangères permettent aux investisseurs américains d’échanger des crypto-monnaies à l’aide de réseaux privés virtuels (VPN), contournant ainsi les réglementations.

Gensler a souligné :

Ne vous y trompez pas : dans la mesure où il existe des titres sur ces plateformes de négociation, en vertu de nos lois, ils doivent s’enregistrer auprès de la Commission à moins qu’ils ne répondent à une exemption… Si une plate-forme de prêt propose des titres, elle relève également de la compétence de la SEC.

Réglementer les véhicules d’investissement avec une exposition cryptographique, les ETF Bitcoin

Le président a également abordé les véhicules d’investissement qui offrent une exposition aux actifs cryptographiques, y compris les fonds communs de placement qui investissent dans les contrats à terme sur le bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange (CME).

«Je prévois qu’il y aura des dépôts concernant les fonds négociés en bourse (ETF) en vertu de la Loi sur les sociétés d’investissement (Loi 40). Lorsqu’elle est combinée avec les autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, la loi 40 offre des protections importantes aux investisseurs », a déclaré Gensler, ajoutant :

Compte tenu de ces protections importantes, j’attends avec impatience l’examen par le personnel de ces dépôts, en particulier si ceux-ci sont limités à ces contrats à terme sur bitcoins négociés par CME.

Gensler a également abordé la garde des actifs cryptographiques, déclarant: “Les protections de garde sont essentielles pour empêcher le vol des actifs des investisseurs, et nous chercherons à maximiser les protections réglementaires dans ce domaine.”

La SEC a besoin de plus de ressources pour protéger les investisseurs

Gensler a souligné que la SEC a poussé et continuera de pousser ses «autorités aussi loin qu’elles vont».

Il a également affirmé: “Le test pour déterminer si un actif cryptographique est une sécurité est clair.” Néanmoins, il a admis qu’« il y a des lacunes » dans la régulation de l’espace crypto, en élaborant :

Nous avons besoin d’autorités supplémentaires du Congrès pour empêcher les transactions, les produits et les plateformes de tomber entre les failles réglementaires. Nous avons également besoin de plus de ressources pour protéger les investisseurs dans ce secteur en croissance et volatil.

L’ancien professeur de blockchain du MIT a ensuite souligné que la SEC était prête à travailler en étroite collaboration avec le Congrès, l’administration et d’autres régulateurs du monde entier pour superviser l’espace crypto. Il opine :

À mon avis, la priorité législative devrait se concentrer sur les plateformes de crypto trading, de prêt et de défi. Les régulateurs bénéficieraient d’une autorité plénière supplémentaire pour rédiger des règles et attacher des garde-fous au commerce et aux prêts cryptographiques.

Que pensez-vous des commentaires de Gensler sur la réglementation de l’industrie de la cryptographie ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

