Le président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le centre urbain Gensler, a eu besoin de beaucoup de protection capitaliste sur les marchés de la cryptographie. « Cette catégorie de qualité regorge de fraudes, d’escroqueries et d’abus dans certaines applications », a-t-il déclaré. « Dans plusieurs cas, les investisseurs ne sont pas prêts à obtenir des informations rigoureuses, équilibrées et complètes sur les jetons ou les plateformes de commerce et de prêt. »

Le président de la SEC, le centre urbain Gensler, a soulevé des questions concernant les marchés des crypto-monnaies lors d’une réunion du conseil d’information capitaliste la semaine dernière.

Le comité consultatif des investisseurs, établi par l’article 911 de la loi Dodd-Frank, conseille la SEC sur les priorités restrictives, ainsi que sur les « initiatives visant à protéger les intérêts capitalistes et à renforcer la confiance des capitalistes ainsi que l’intégrité du marché des valeurs mobilières ».

Lors de son discours, Gensler a partagé certaines questions relatives aux marchés de la cryptographie.

Il a commencé par reconnaître que « le » livre blanc Bitcoin « de Satoshi Nakamoto ainsi que les marchés de la cryptographie qui ont suivi sont des catalyseurs d’amendement ». En août, Gensler a mentionné « l’innovation est réelle » du créateur anonyme de Bitcoin et « elle a été et sera toujours un catalyseur d’amendement dans les domaines de la finance et de l’argent ».

Citant la capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies, Gensler a déclaré au Comité d’information capitaliste : « Il s’agit d’une catégorie de qualité qui appartient aux cadres de politique publique consistant à prendre soin des investisseurs, à se prémunir contre les activités illicites et à protéger la stabilité de notre argent. Il opine :

Malheureusement, cette catégorie de qualité regorge de fraudes, d’escroqueries et d’abus dans certaines applications… Dans plusieurs cas, les investisseurs ne sont pas prêts à obtenir des informations rigoureuses, équilibrées et complètes sur les jetons ou les plateformes de commerce et de prêt.

« À l’heure actuelle, nous avons tendance à ne pas avoir assez de protection capitaliste en matière de cryptographie », a expliqué le patron de la SEC. « Le public acharné achète, vend et prête des crypto-monnaies sur des plateformes de commerce, de prêt et de finance localisée (defi), partout où il y a des lacunes importantes dans la protection capitaliste. » Il a souligné :

Cela laisse les marchés réceptifs à la manipulation. Cela rend les investisseurs vulnérables. Si nous avons tendance à ne pas résoudre ces problèmes, je crains que de nombreuses personnes soient blessées.

Gensler a ensuite précisé que plusieurs « unités de zone de jetons cryptographiques étaient proposées et sursouscrites en tant que titres ». Commentant si un jeton est pris en compte ou non en tant que sécurité, il a déclaré : « Il y a vraiment beaucoup de clarté à ce sujet. Dans les années trente, le Congrès a établi la définition d’un titre, y compris en ce qui concerne vingt choses, comme les actions, les obligations et les billets.

Le président de la SEC a poursuivi: « L’une des choses est un contrat d’investissement », notant que plusieurs jetons sur les marchés de la cryptographie « peuvent être des titres non enregistrés, sans avoir besoin de divulgation ou de surveillance du marché ».

Gensler est d’avis :

Il est préférable de ne pas surveiller un énorme déversement dans l’allée 3 – l’allée crypto, avec tous ses jetons, son commerce et ses prêts – pour éliminer les problèmes de protection capitaliste.

La SEC a présidé son discours en déclarant que les opérateurs de plateformes cryptographiques et les émetteurs de jetons devraient « entrer et s’asseoir avec les employés de la SEC ».

Il a ajouté : « Les innovations financières à travers l’histoire ne prospèrent pas longtemps en dehors de nos cadres de politique publique. Si ce domaine se poursuit, ou atteint l’un de son potentiel pour être un catalyseur d’amendement, nous ferions mieux de l’intégrer dans les cadres des politiques publiques.

