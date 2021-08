Le président de la SEC révèle ce qu’il pense des crypto-monnaies

Plus tôt cette année, lorsque la SEC américaine a recruté un nouveau président qui avait beaucoup d’expérience dans le secteur des crypto-monnaies, de nombreux acteurs du secteur s’attendaient à ce que la situation réglementaire évolue dans une direction plus favorable pour les commerçants de crypto-monnaies. Plus précisément, que la SEC approuverait bientôt un Bitcoin ETF et que les crypto-monnaies pourraient même bénéficier de plus de libertés.

Cependant, alors que le nouveau leader de la SEC a beaucoup d’expérience en matière d’actifs numériques, il a souligné qu’il n’était pas un pom-pom girl pour eux.

Gary Gensler, le nouveau président de la SEC, n’a jamais vraiment exprimé sa position sur le secteur de la cryptographie. En fait, deviner leur position est devenu un jeu pour tout le monde, y compris les commerçants et les investisseurs, Washington, Wall Street et même la Silicon Valley.

Ses discours et les moments où il a comparu devant le Congrès ont été soigneusement analysés, et les conseillers en patrimoine de Goldman Sachs Group ont même enquêté sur son cours MIT Blockchain and Money dans l’espoir de trouver la réponse définitive concernant sa position. Ils ne sont pas les seuls non plus, car leurs vidéos en ligne ont déjà accumulé des millions de vues sur Internet, surprenant même Gensler lui-même.

Ce que le nouveau président de la SEC pense vraiment des crypto-monnaies

Récemment, cependant, Gensler a eu sa première vraie interview sur le sujet des crypto-monnaies, soulignant qu’il n’est pas un fan des crypto-monnaies. Au moins, il n’est pas un fin gourmet comme beaucoup le voulaient. Au lieu de cela, il pense que l’industrie de la cryptographie doit se doter d’un nouveau régime de surveillance solide qui serait introduit pour la protection de millions d’investisseurs qui entrent aveuglément dans le secteur et remplissent leurs portefeuilles de pièces.

En vérité, Gensler prétend qu’il est neutre en ce qui concerne la technologie qui la sous-tend, même s’il peut être un peu intrigué. Cependant, en matière de protection des investisseurs, ce n’est pas si neutre. Il a dit que c’est bien si quelqu’un veut risquer son argent en spéculant, mais il est impératif de protéger les investisseurs contre la fraude.

C’est pourquoi il a demandé au Congrès une nouvelle loi qui permettrait à l’agence de surveiller les échanges cryptographiques. Il convient de noter qu’il a déclaré que les pouvoirs de la SEC sont déjà très larges, mais il pense que la plupart des crypto-monnaies sont des titres non enregistrés qui doivent se conformer aux lois du régulateur.

Il n’est pas contre les crypto-monnaies et pense que cela pourrait aider à faire avancer la société moderne, comme la technologie l’a toujours fait à travers l’histoire. Mais pour que cela se produise, il faut une réglementation solide et réfléchie. Quant à l’ETF Bitcoin, il n’a pas de calendrier sur quand ou s’il arrivera.

