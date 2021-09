Le président de la SEC signale son soutien à BTC Futures ETF, Crypto “Certainement d’une taille” pour avoir les mêmes garanties

in

Le président de la SEC signale encore une fois son soutien à l’ETF Bitcoin Futures, mais déclare que la crypto est “certainement d’une taille” pour avoir les mêmes garanties que la banque

AnTy30 septembre 2021

“Beaucoup de gens risquent d’être blessés”, a déclaré Gary Gensler, demandant aux plateformes de cryptographie qui acceptaient les fonds des investisseurs et offraient des rendements de “considérer attentivement les lois sur les valeurs mobilières”.

Les espoirs d’obtenir une approbation de Bitcoin Futures ETF cette année ont encore augmenté avec les derniers commentaires du président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, sur le produit d’investissement, où il a réitéré sa position positive sur ces fonds négociés en bourse.

Dans ses remarques préparées pour la conférence « The Future of Management North America » du Financial Times, Gensler a répété qu’il y avait eu plusieurs dépôts en vertu de l’Investment Company Act concernant des ETF cherchant à investir dans des contrats à terme sur bitcoins négociés par CME.

Selon lui, la loi de 1940 prévoit des « protections importantes des investisseurs » pour les fonds communs de placement et les FNB.

« J’attends avec impatience l’examen par le personnel de ces dossiers. »

Depuis que Gensler a fait pour la première fois ces remarques positives à l’égard de Bitcoin Futures ETF en août, plusieurs sociétés, dont Valkyrie Investments, VanEck, Proshares et Invesco, ont déposé des demandes pour un tel ETF.

Un FNB rend le produit moins coûteux, plus transparent et plus fiscalement avantageux que les fonds communs de placement pour les investisseurs.

Le manque d’intérêt peut en fait calmer un peu la SEC (qui s’inquiète probablement d’une trop grande ruée vers les ETF). Ainsi, nous maintenons nos 75% de chances qu’un ETF à terme bitcoin soit approuvé et lancé en octobre / novembre avec ProShares comme grand favori pour être le premier. pic.twitter.com/aooW1MZgRu – Eric Balchunas (@EricBalchunas) 29 septembre 2021

Parlez à l’agence

En plus de soutenir Bitcoin Futures ETF, Gensler a également poursuivi cette critique des plateformes de trading et de prêt crypto qui promettent des rendements aux investisseurs, qui, selon lui, n’échapperont pas à la réglementation de la SEC. Selon lui, ces produits ont besoin des mêmes garanties contre la fraude et la manipulation que les déposants bancaires ou les acheteurs de fonds communs de placement ou de polices d’assurance. Il a dit,

“Cet espace crypto est maintenant certainement d’une taille qui sans ces protections des investisseurs de la banque, de l’assurance[and] lois sur les valeurs mobilières [and] surveillance du marché, je pense que quelqu’un va être blessé. “Beaucoup de gens sont susceptibles de se blesser.”

Récemment, Coinbase a publiquement partagé que la SEC menaçait de s’en prendre à elle si elle lançait son produit Lend qu’elle avait alors décidé de reporter à octobre pour tout abandonner plus tard.

Plus tôt cette semaine, lors de la conférence Code à Beverly Hills, en Californie, Gensler avait refusé de commenter les remarques faites par le PDG de Coinbase sur le fait que la SEC adopte un « comportement sommaire », mais mercredi, il a noté que certaines entreprises avaient « dit des choses publiquement à propos de certaines de ces conversations.

Les plates-formes cryptographiques qui acceptaient les fonds des investisseurs et offraient des rendements “devraient examiner attentivement les lois sur les valeurs mobilières et discuter avec l’agence de l’enregistrement”, a déclaré Gensler, ajoutant: “Beaucoup d’entre elles devraient [register] maintenant – ou aurait dû même dans le passé.

