Le président de la SEC suggère de réglementer le marché de la cryptographie afin qu’il puisse mûrir

Le marché de la crypto continue de gagner du terrain en 2021 et chaque jour de nouveaux investisseurs sont intégrés à la recherche d’avantages avec l’évolutivité et la volatilité des actifs numériques. Cela a été un sujet de préoccupation pour les grandes entités réglementaires chargées de garantir la protection des consommateurs ou des investisseurs. Pour ce fait même, le président de la SEC a soulevé la question lors d’une conférence mercredi.

Ce qui s’est passé hier, c’est via Zoom, le président de la Securities and Exchange Commission, Gary Gensler, a mentionné à divers régulateurs européens qu’il est important qu’il y ait une collaboration de plusieurs pays. Car, cela pourrait faciliter et accélérer le processus de maturation du marché de la cryptographie ; tout en gardant toujours à l’esprit la sécurité de l’investisseur avant tout.

Gary Gensler cherche une union avec l’Europe pour réguler le marché de la cryptographie et garantir plus de sécurité aux investisseurs

Le président de la SEC a mentionné plusieurs points qu’il est important de garder à l’esprit et en a discuté avec les régulateurs en Europe qui participaient à la conférence Zoom qui a eu lieu. L’un des points les plus importants qui ont été discutés est l’utilisation des crypto-monnaies au niveau mondial ; qui augmente considérablement.

Il est important qu’ils se réunissent pour réguler correctement les crypto-monnaies ; principalement parce que nos marchés sont inextricablement liés, a-t-il suggéré.

Parmi les phrases les plus importantes de Gensler se trouve:

Nos marchés sont inextricablement connectés, il est donc normal que de l’argent circule entre eux pour chaque microseconde qui passe. De plus, les nouvelles technologies financières modifient les aspects dans lesquels les entreprises et les investisseurs investissent. Gary Gensler, président de la SEC en conférence via Zoom.

Gensler souligne également que, bien qu’ils soient dans une position neutre par rapport aux technologies émergentes, au marché de la cryptographie, etc., ils doivent atteindre un point où ils commencent à réglementer. Car, selon sa propre perspective, il suggère que toute innovation financière qui émerge ne prospérera pas si elle ne s’inscrit pas dans le cadre des politiques publiques. Ainsi, la seule façon de garantir qu’un marché finit de mûrir et, pour garantir la sécurité des investisseurs, est d’intégrer ces nouveaux marchés ; ajoutée.

Gary Gensler considère les crypto-monnaies comme une sécurité et devrait être réglementée en tant que telle

Outre le point déjà souligné, Gary Gensler fait remarquer aux régulateurs européens, qu’il pense qu’un crypto ou un token peut être considéré comme une sécurité. Depuis, il respecte tous les aspects qui ressortent du cadre actuel. Pour cette même raison, la protection des consommateurs doit être au premier plan.

Selon ses propres mots:

Personnellement, je pense que beaucoup de ces actifs ou jetons numériques ont de grands entrepreneurs derrière eux. Et plus loin, il y a un public investisseur qui s’attend à faire un profit basé sur l’effort que ce groupe d’entreprises a fait. Compte tenu de nos lois américaines, revues par la Cour suprême, cela fait souvent des contrats d’investissement en vertu de nos lois une sécurité, car c’est ainsi que cela a été écrit en 1930. Gary Gensler lors d’une conférence avec les régulateurs européens.

Pour cette même raison, Gensler estime que tous les titres doivent être protégés et soumis à une « divulgation élevée » afin que les investisseurs soient protégés contre la fraude. Cependant, il a également ajouté que, malgré des règles et des politiques totalement différentes, il pense que de bonnes technologies telles que celle offerte par une crypto devraient être adoptées et en tirer des leçons.

